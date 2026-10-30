Перемирие вокруг города Алешки в Херсонской области – никакая не «прелюдия» для всего фронта.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам перемирие, которое предложила супруга президента Америки и себя в качестве переговорщика и лица, ответственного за порядок в графике этого перемирия, – ну, блин, нам это выгодно.

Противник на той стороне Днепра, он и так там творит то, что хочет, подвозит боеприпасы, укрепляет свои позиции, ротирует людей. Конечно, у противника на правом берегу Днепра есть затруднения с манёвром, и мы ему это затруднение устраиваем. Но у нас тоже есть проблемы.

Сегодня ситуация такова, что Алёшки в центре событий. Некоторые поспешили назвать Алёшки прологом к перемирию по всей линии фронта. Я бы не стал торопиться. Не на всех участках нам выгодны вот такие миссии и приостановка боевых действий. Не везде.

Мы можем предоставить противнику, если устроим перемирие по всей линии фронта, возможность ротироваться, укрепить свои боевые позиции, собрать там своих раненых, отвести их в тыл. А это и есть пополнение своего боевого численного состава – со временем. Поэтому не стоит», – рассуждал военкор.