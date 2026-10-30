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Получила продолжение история с задержанным бывшим главой абхазской диаспоры Ростова-на-Дону Ираклием Бжинавой, который сотрудничал с Украиной через проживающего там племянника.

Подробности публикует тг-канал мариупольского блогера «Black Pirate News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что племянник Бженавы Бадри Гогия не только сотрудничал с украинским оружейным концерном «Сафари», но и даже получил благодарность от Харьковского ТЦК.

При этом автор канала утверждает, что Бжинава, помимо того, что поддерживал тесные контакты с племянником, ещё и содействовал его встречам с представителями абхазской диаспоры в Турции.