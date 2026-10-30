Задержанный в Ростове устраивал в Турции встречи бандеровцев с абхазской диаспорой

Максим Столяров.  
30.10.2026 12:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 807
 
Абхазия, Дзен, Происшествия, Россия, Украина


Получила продолжение история с задержанным бывшим главой абхазской диаспоры Ростова-на-Дону Ираклием Бжинавой, который сотрудничал с Украиной через проживающего там племянника.

Подробности публикует тг-канал мариупольского блогера «Black Pirate News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Получила продолжение история с задержанным бывшим главой абхазской диаспоры Ростова-на-Дону Ираклием Бжинавой, который сотрудничал...

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Отмечается, что племянник Бженавы Бадри Гогия не только сотрудничал с украинским оружейным концерном «Сафари», но и даже получил благодарность от Харьковского ТЦК.

При этом автор канала утверждает, что Бжинава, помимо того, что поддерживал тесные контакты с племянником, ещё и содействовал его встречам с представителями абхазской диаспоры в Турции.

«Такая информация ставит под сомнение последовательность публичной позиции Бжинавы и вызывает вопросы о его истинных целях в России. Если эти контакты действительно использовались для продвижения интересов, связанных с украинской стороной, обществу важно знать об этом. Особенно если речь идёт о человеке, который сам представлял общественную организацию в России», – указывает автор публикации.

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English version :: Читать на английском Задержанный в Ростове устраивал в Турции встречи бандеровцев с абхазской диаспорой

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