Беломайдан перестал играть в толерантность: ОМОН вновь разогнал толпу в Минске

20.09.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодняшний белорусский майдан получился бестолковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неразбериха произошла из-за того, что координирующая протесты польская сеточка телеграм-каналов давала противоречивые указания. Сначала кукловоды призвали всех идти к Верховному суду Белоруссии, чтобы потребовать «народного трибунала», а оттуда традиционно ко Дворцу Независимости (резиденции президента). «Нехта» призывал окружить Дворец и ждать там «главную крысу».

Люди уже начали двигаться по указанному маршруту, как вдруг из Польши пришел «план Б» – двигаться в центр Минска.

«Слабовики стянули все свои силы ко Дворцу диктатора и зданию бесполезного Верховного суда! А, значит, перед нами открываются другие пути!» – написал «Нехта».

Юный манипулятор в очередной раз переоценил свое влияние, а также качество мобильного интернета. В итоге часть людей подошла ко Дворцу, но упершись в милицейское оцепление, развернулась.

После хаотичных скитаний по белорусской столице, майданщики все-таки стянулись к центру, и там их ждал неприятный сюрприз. Вопреки уверениям польского телеграма, ресурсов силовиков вполне хватило, чтобы перекрыть им дорогу. Начались задержания. Толпа бросилась убегать.

Жесткие задержания проходили сегодня и в областных центрах. В Бресте спецназ стрелял в воздух и применил слезоточивый газ.

Беломайдан окончательно перестал играть в толерантность. В толпе уже нет ни государственных, ни российских флагов. Только красно-белые националистические.

Также протестующие продолжают рисовать недружественные России лозунги: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места», «Лукашенко и ОМОН уезжайте за кордон. Там вас встретит Вова – дойная корова», «Союзное государство без Путина и Лукашенко».

Однако и недовольные минчане стали смелее выражать свое недовольство протестами. Из одного дома протестное шествие принялись окатывать ведрами воды.