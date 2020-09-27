Беломайдан превратился заезженную пластинку

27.09.2020, Москва, Елена Острякова

Основная интрига сегодняшних протестов в Минске крутилась вокруг спора провластных и оппозиционных СМИ о том, стало ли майданщиков меньше.

Собрались у стелы «Минск город-герой» противники Лукашенко позже назначенного им из Варшавы через «Телеграм» времени – 14.00. В течение пары часов сторонники Лукашенко торжествующе постили фото сверху, доказывая, что на протест никто не пришел.

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Но потом люди собрались, и их было много, несмотря на то, что минские правоохранители провели превентивные задержания на точках формирования колонн. После этого польские телеграм-каналы и оппозиционные СМИ принялись играть на повышение – 50 тысяч человек, 100, 200. Их оппоненты могли лишь возразить, что майданщиков свезли со всей страны.

Вот собственно и все новости. Колонна походила под дождем по Минску и разошлась. В этот момент прошла еще одна серия задержаний. Маршрут был несколько необычным: к резиденции Лукашенко даже не сворачивали, пошли в противоположную сторону.

Противников Майдана должно порадовать, что белорусы вновь проигнорировали указания польских аниматоров. Тема сегодняшнего мероприятия была обозначена как «инаугурация народного президента Светланы Тихановской». Однако портретов самопрозглашенного национального лидера, сбежавшей в Литву, было не особо много. Молодежь больше упражнялась в антилукашенковском креативе.

Еще больше радует, что протестующие не взяли на вооружение инструкции «Нехты» по силовому сопротивлению милиции. Ролики о том, как правильно выстраиваться, чтобы иметь возможность наносить удары руками и ногами, приходили из Варшавы со среды. Советами не воспользовались даже в Гомеле, где оппозиционную акцию разгоняли с использованием перцового газа.

Но в целом можно констатировать: Беломайдан «заело». Каждое воскресенье все проходит по одной и той же схеме: собрались-походили-разошлись.

Как ни обидно это слышать протестующим, но настоящий драйв белорусским событиям придает их главный враг – президент Лукашенко. То он высаживается из вертолета в бронежилете с автоматом, то внезапно проводит «тайную» инаугурацию.

За два месяца, пока оппозиция совершала одни и те же ритуальные действия, Лукашенко успел на 180 градусов развернуть и внешнюю политику, и экспортные потоки с Литвы на Россию. Он двигает по стране войска от восточной границы к западной, собирается открыть АЭС и построить новый порт. А впереди еще и конституционная реформа. Кто знает, какие сюрпризы готовит миру неугомонный белорусский президент.