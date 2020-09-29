Белорусов призвали не превращать страну в иностранную подстилку и «несчастную Украину»

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Белоруссия должна думать о своей национальной субъектности, а не о подачках Запада, как это делает белорусская оппозиция, подталкивая страну к кровавому украинскому сценарию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусам, вне зависимости от политической ориентации, надо понимать главное: сохраняйте своё государство, не будьте подстилкой под чьи-то национальные интересы, не превращайтесь в несчастную Украину, которая, к сожалению, кровавыми слезами платит за предательство и измену своего собственного политического руководства. Не продавайте национальные интересы за коврижки.

Слава Богу, сегодня на белорусском майдане не раздают печенья от Госдепартамента США, как это было на Украине. Главное – стабильность, потому что страсти улягутся. Главное – сохранить страну, обеспечить работоспособность экономики», – призвал эксперт.

«Потому что, каким бы ты не был по своим политическим взглядам, не всю Беларусь можно кормить, как кормят «Нехту», не всю Беларусь можно кормить, как кормят лидеров белорусской оппозиции подачками с Запада», – добавил Коротченко.