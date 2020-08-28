Белоруссия больше не принадлежит Лукашенко

28.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия уже не сохранится в том виде, в котором она существует сейчас, даже если при власти останется действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Ищенко, Россия больше не будет терпеть дотационность Белоруссии, поэтому перед Лукашенко встанет вопрос ребром – или он реально интегрируется с РФ, или останется один на один с майданщиками и разрушающейся экономикой.

«Даже если он на 180 градусов развернется и начнет активную интеграцию с Россией, то белорусская государственность, в принципе, сохранится. Возможно даже на длительный период. Безусловно, в таком случае реформы пройдут в щадящем для белорусов режиме. Но все равно – в том виде, в котором она существует сейчас, Белоруссия существовать не будет.

Просто потому, что это абсолютно дотационное хозяйство. Если она в состоянии была бы находиться на самоокупаемости, то на это можно было бы смотреть спокойно, сказать: «Ну ладно, давайте так». Но поскольку это абсолютно дотационное хозяйство, то рано или поздно возникает вопрос о том, что надо что-то менять в консерватории.

Необходимо как-то выходить, лучше всего на прибыльность, но для начала хотя бы на самоокупаемость. Тем более, что такой потенциал у Белоруссии есть, безусловно. Дальше перед Лукашенко будет стоять очень тяжелый выбор. Я ему сейчас не завидую, но в какой-то степени он сам загнал себя в этот угол, пытаясь избежать необходимости выбирать раньше.

Но, тем не менее, от этого никуда не денешься – больше существовать в том виде, в котором она существовала, Белоруссия не может. Этот майдан, который там сейчас начался и который Лукашенко более-менее благополучно переживает, это только начало, потому что Лукашенко уже создал в обществе майданные силы и они, безусловно, будут в перспективе, если Белоруссия будет оставаться такой же, как сейчас, они в перспективе будут усиливаться и усиливаться быстро, а власть будет быстро слабеть.

И не так много понадобится времени для того, чтобы второй-третий-четвертый Майдан, наконец-то, увенчался успехом и Александр Григорьевич не склеил лапти вместе с белорусской государственностью», – заявил Ищенко.