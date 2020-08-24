Белоруссия. Следующее воскресенье может стать кровавым

24.08.2020, Минск, Артем Агафонов

День 23 августа в Минске стал неспокойным и даже взрывоопасным. Несмотря на разговоры о том, что протесты и пораженческие настроения у части оппозиционеров сдулись, вчерашний «Марш новой Беларуси» по улицам Минска доказал, что пороха в пороховницах у оппозиции еще более, чем достаточно.

Подведем итоги воскресного «Марша новой Беларуси», как назвали свою акцию противники Лукашенко.

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1. Протестный потенциал многие недооценили. На улицы вышло сопоставимое, если не большее число протестующих, чем неделю назад, когда был побит митинговый рекорд, державшийся с позднеперестроечных времен. Но, если тогда это была разовая акция, то теперь оппозиция подтвердила свои возможности мобилизовывать по 100 тысяч человек регулярно. Напряжение не рассасывается, несмотря на активную и агрессивную контрпропаганду. Получается, что дела у Лукашенко в 2020 году хуже, чем у Горбачева в начале 1991-го.

2. Оппозиция идет на обострение. Если шествие 17 августа было просто прогулкой «из точки А в точку Б», то 23 августа организаторы сознательно подводили колонну к скоплениям силовиков. Сначала к стеле «Минск – город-герой», окруженной военными, а затем к резиденции Лукашенко, которая была превращена в настоящую крепость. Если бы задачей организаторов протеста была провокация столкновений – спровоцировать их было бы несложно. Риск того, что это сделают неуправляемые экстремисты, был очень велик, но организаторы пошли на этот риск. Скорее всего, нужно было оценить реакцию властей и способность толпы массово идти к опасным местам.

3. В отличие от 17 августа, в Минске была сконцентрирована основная масса протестующих. Туда съезжались со всей республики. Митинги в регионах были второстепенными и проводились для тех, кто не мог приехать в Минск.

4. Центр управления оставался тот же. Команды, в том числе оперативные, отдавались через телеграм-канал Nexta.live и беспрекословно выполнялись. Присутствовавшие на шествии политики выполняли, скорее, представительскую функцию.

5. Лукашенко категорически не настроен на какой-либо компромисс с протестующими и склоняется к силовому сценарию разрешения конфликта, однако не чувствует себя в полной безопасности. Вечерний перформанс с высадкой белорусского президента на территории его резиденции с вертолета в разгрузочном жилете и с автоматом Калашникова в сопровождении несовершеннолетнего, но также вооруженного сына Николая – это попытка показать себя решительным бойцом, способным идти до конца и не останавливающимся перед применением силы.

Однако такой нарочитой брутальностью он продемонстрировал и собственную неуверенность. Верховный главнокомандующий сам в бой не идет, тем более, в сопровождении ребенка. Политтехнологи, придумавшие этот ход, вероятно, хотели представить Лукашенко в роли президента Альенде, но не учли, что против него выступил не генерал Пиночет, а безоружные граждане. В целом поведение Лукашенко вызвало, скорее, страх и недоумение.

Итого, после двух недель протестов мы имеем политический кризис, зашедший в тупик. Обе стороны не собираются отступать и идут на обострение. Оппозиция успешно собирает стотысячные митинги и мобилизует регионы. Ожидать, что напряжение спадет само, в ближайшее время не приходится. В воскресение Белоруссия прошла по грани между миром и гражданским конфликтом.

Что касается оппозиции – то она не против переговоров, но не имеет сильных переговорных позиций и явных лидеров, с которыми можно будет вести переговоры. При этом отступать она не может – это чревато возникновением неподконтрольных радикальных групп, вплоть до террористических. Лукашенко же ни на какой компромисс идти не собирается и не видит никакого пути стабилизации обстановки в стране, кроме силового.

Между тем, разрядка обстановки в Белоруссии сейчас жизненно необходима. Через неделю в Минск вернутся десятки тысяч студентов, которые всегда были публикой бунташной. Их появление только придаст протестам сил и динамики.