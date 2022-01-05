Белоруссия теряет транзит российского газа

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Белоруссия стала заложником польских отношений с «Газпромом» и несет экономические потери.

Об этом в интервью радиостанции Sputnik Беларусь заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь становится заложником польских отношений с «Газпромом». Дело в том, что в 2020 году закончился долгосрочный договор на транзит газа через Польшу по газопроводу Ямал-Европа. Польша перешла на европейскую систему контрактования мощностей. Она регулярно проводит аукционы. «Газпром» использует Ямал-Европа как балансирующий маршрут. Если есть больше заявок из Европы, тогда он задействует этот газопровод. Если в Европе спрос падает, как последние полгода, первый маршрут, который сокращает «Газпром», это Ямал-Европа», – сказал Юшков.

Он уточнил, что «Газпром» полностью обеспечивает потребности в газе Белоруссии и Польши, но в Германию сейчас по газопроводу Ямал-Европа газ практически не поставляется.

«Дело в том, что в саму Германию «Газпром» доставляет газ через «Северный поток-1». Он используется даже больше проектной мощности: 59 млрд кубов при проектной мощности 55 млрд кубов. Сейчас для немецких компаний этого объема достаточно, поэтому периодически Ямал-Европа либо сокращает объем прокачки, либо вообще останавливается», – сказал Юшков.