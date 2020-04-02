Белорусские националисты лишили премии провинциальную блогершу

02.04.2020, Москва, Елена Острякова

Спортшкола белорусского райцентра Климовичи лишила задним числом премии педагога и легкоатлетку Инну Кордабневу, которая имела неосторожность в своем видеоблоге высказаться критически об изучении в школе белорусского языка.

Об этом сообщает орган белорусских националистов «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация школы депремировала педагога. По судебным разбирательствам пока еще нет результата. На педагога было несколько заявлений – как устных, так и присланных по интернету», — рассказал заведующий сектором спорта и туризма Климовичского райисполкома Равиль Собиров.

О злополучном видео Кордабневой отписалась вся оппозиционная пресса Белоруссии. Активисты-«змагары» затравили ее в соцсетях. После этого в райисполком запросили характеристику на педагога, саму Инну вызвали на воспитательную беседу.

Она убрала ролик из сети и принесла извинения за излишне грубую лексику.

Отметим, травля инакомыслящих в Белоруссии стала обычным делом.

В начале в марте в Минске националист устроил скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что работавшая там гражданка России не смогла обслужить его на белорусском.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

В январе националисты довели до увольнения и оштрафовали через суд белорусскую айтишницу, которая нелестно отозвалась в соцсети о белорусском языке.

Кроме того, общественность требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.