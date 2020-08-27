Белорусские омоновцы превратились в вежливых людей

27.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские оппозиционные СМИ спокойно освещают разгон несанкционированной акции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером в среду на площади Независимости собралось несколько сотен людей. За последние две недели это стало традицией, и милиция протестующих не трогала. Более того, первый заход оппозиции на площадь 14 августа ознаменовался умилительными обнимашками девушек с бойцами ОМОН.

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После этого на площади каждый день пели, танцевали в порядке мирного протеста. Однако санкционированными эти акции с точки зрения законодательства так и не стали. Поэтому действия ОМОНА были восприняты удивительно спокойно даже самими протестующими.

Молодые люди, не сопротивляясь, проходили к автозакам. Милиционеры к ним даже не прикасались. Девушек отпускали сразу же. Парней (19 человек) продержали в участках до утра, но как сообщает один из задержанных журналистов, его отпустили даже без составления протокола.

Единственным действием правоохранителей, которое хотят представить как произвол, было блокирование на 40 минут Красного костела, рядом с которым и проходила вся тусовка. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ

Юрий Кособуцкий заявил по этому поводу протест и предупредил руководство силовых структур, что подобные действия «недопустимы и незаконны».

Еще одним заметным эпизодом стало столкновение городской сумасшедшей и ярой русофобки Ниной Багинской с ОМОНом, который отобрал у нее красно-белый националистический флаг.

Старушка наскакивала на бойцов и даже пыталась бить их ногами, но ее так и не задержали.