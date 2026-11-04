Трампу уже не удастся перехитрить Путина и затянуть его в переговоры с Зеленским – британский эксперт

Анатолий Лапин.  
04.11.2026 19:49
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп, вероятно, считает, что ему удастся посадить за стол переговоров российского лидера Владимира Путина и украинского диктатора Владимира Путина, но этот расчет изначально обречен на провал.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп, вероятно, считает, что ему удастся посадить за стол переговоров российского...

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По мнению Меркуриса, ничего не выйдет и из встреч переговорщиков в ОАЭ.

«Никаких временных перемирий не будет. Переговоры в Абу-Даби никак не повлияют на интенсивность боевых действий. Мы видели это на примере массированной атаки беспилотников, и зимой можно ожидать новых атак.

А ещё русские говорят, что если Трамп задумал провести трёхстороннюю встречу в Майами с собой, Зеленским и Путиным, то этого не будет. Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву.

Кстати, русские уже давно это говорят. Он может приехать в Москву, может позвонить Путину по телефону. Путин всегда на связи, но он не готов встретиться с ним в таком формате: в Майами или где-то ещё.

А Трамп, возможно, думает, что мир уже не за горами. Он сам так сказал, что он может думать, что устроит большую встречу с ними тремя в Майами. Сомнительно, что Путин вообще поедет в Майами. Говорят, что вместо него отправят министра иностранных дел России Лаврова, и этой встречи просто не будет. А переговоры в Абу-Даби, я думаю, ни к чему не приведут», – заявил Меркурис.

С ним согласился ведущий подкаста Алекс Христофору:

«Если расчёт Трампа заключается в том, что они собирались провести эту встречу в Китае, а затем большую трёхстороннюю встречу G20 между тремя лидерами и, возможно, затем они думали о большом, очень важном мирном соглашении, – вероятно, именно так на это смотрел Трамп, – этого не произойдёт».

Читайте также: Лавров: Россия отвергает фальшивые предложения по перемириям.

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