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Запад, предупреждая Украину о начале российской СВО, на деле был заинтересован в войне.

Об этом в эфире видеоблога швейцарского издания Die Weltwoche заявил бывший депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, отказавшийся от российского паспорта ради украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что один из швейцарских дипломатов рассказал, что в 2008 году США фактически подтолкнули президента Грузии к войне с Россией, и поинтересовался, могли ли американцы пообещать Владимиру Зеленскому поддержку, чтобы тот не боялся вступить в конфликт с РФ.

Новинский говорит, что пока рано говорить, как было все на самом деле, мол, то будет известно лишь со временем.

«Полная некомпетентность, непрофессионализм, отсутствие ответственности — вот три главные причины того, что произошло. Власти, правящие круги Украины допустили эту катастрофу — полномасштабную войну. Глупые заявления, игнорирование предупреждений, поступавших с разных сторон — всё это в совокупности… вполне возможно, что западные партнёры вели двойную игру. С одной стороны, они говорили о том, что вторжение возможно, но в то же время они подталкивали к нему Украину, обещая некую поддержку», – не исключает Новинский.

При этом он считает, что были разделены два братских народа, между которыми спровоцировали ссору.

«Их столкнули лбами и заставили воевать друг с другом», – подчеркнул олигарх.

Очевидной причиной войны он называет события 2013-2014 годов.