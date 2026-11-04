Новинский: «Двойная игра Запада и подыгрывание нацистам – столкнули украинцев и русских лбами»

Игорь Шкапа.  
04.11.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Майдан, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


Запад, предупреждая Украину о начале российской СВО, на деле был заинтересован в войне.

Об этом в эфире видеоблога швейцарского издания Die Weltwoche заявил  бывший депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, отказавшийся от российского паспорта ради украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад, предупреждая Украину о начале российской СВО, на деле был заинтересован в войне. Об...

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Ведущий заметил, что один из швейцарских дипломатов рассказал, что в 2008 году США фактически подтолкнули президента Грузии к войне с Россией, и поинтересовался, могли ли американцы пообещать Владимиру Зеленскому поддержку, чтобы тот не боялся вступить в конфликт с РФ.

Новинский говорит, что пока рано говорить, как было все на самом деле, мол, то будет известно лишь со временем.

«Полная некомпетентность, непрофессионализм, отсутствие ответственности — вот три главные причины того, что произошло. Власти, правящие круги Украины допустили эту катастрофу — полномасштабную войну.

Глупые заявления, игнорирование предупреждений, поступавших с разных сторон — всё это в совокупности… вполне возможно, что западные партнёры вели двойную игру. С одной стороны, они говорили о том, что вторжение возможно, но в то же время они подталкивали к нему Украину, обещая некую поддержку», – не исключает Новинский.

При этом он считает, что были разделены два братских народа, между которыми спровоцировали ссору.

«Их столкнули лбами и заставили воевать друг с другом», – подчеркнул олигарх.

Очевидной причиной войны он называет события 2013-2014 годов.

«Незаконные события на Майдане и тот факт, что националистические силы
взяли страну под свой контроль, привели к катастрофе», – заявил Новинский.

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