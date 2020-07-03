Белорусы больше ненавидят свою политическую систему, чем боятся вмешательства извне

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Общественно-политический кризис в Белоруссии связан со сменой поколений в стране, где средний возраст электората сейчас составляет 39 лет.

Об этом заявила доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета Ольга Лазоркина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошли сдвиги в мышлении населения. Сегодня мы можем наблюдать рождение белоруса политического. До сих пор мы говорили о помярковном белорусе, который терпит до последнего, но политической составляющей в нем не было. Сейчас эта фаза наступила», – уверена Лазоркина.

По ее мнению, идеологические тезисы, которые продвигает президент Белоруссии Александр Лукашенко, не устраивают новое поколение электората.

«Существующая идеология не подходит электорату, средний возраст которого 39 лет. Нужны качественно другие инструменты и риторика. Происходит нарушение устойчивости электорального рынка», – считает она.

В то же время Лазоркина отметила, что «белорусы и украинцы это разные люди», и «внутреннее состояние белорусов вряд ли соответствует Майдану».

«Мне кажется, страх, что кто-то может нас лишить нашего суверенитета не настолько велик, чтобы мы забыли о внутренних проблемах», – сказала Лазоркина, комментируя утверждения о том, что в белорусские выборы вмешиваются Запад и Россия.