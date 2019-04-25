Бессарабия, Буковина и Закарпатье: потенциальные горячие точки

25.04.2019, Кишинёв, Владимир Букарский

Украину ждёт рост возмущения и усиление сепаратистских настроений в национальных окраинах, если новый президент не сможет отменить дискриминационные законы, принятые Петром Порошенко и националистически настроенным большинством Верховной Рады.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет из Кишинева политический обозреватель Владимир Букарский.

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В ходе президентских выборов на Украине мы обратили внимание на один феномен: все национальные меньшинства страны предсказуемо отвергли Петра Порошенко и его курс.

В первом туре в ряде регионов компактного проживания этнических групп (русские в Донецкой и Луганской областях, молдаване, болгары и гагаузы в Одесской области) первое место занял Юрий Бойко. Во втором туре во всех районах и областях, где проживают этнические меньшинства, с большим отрывом победил Владимир Зеленский.

Речь идёт о территориях, вошедших в состав Советского Союза и присоединённых к Украинской ССР в 1940 году (южная и северная Бессарабия, северная Буковина) либо в 1945 году (Закарпатье).

Бессарабия – территория между Днестром, Прутом, Дунаем и Чёрным морем – вошла в состав Российской Империи по результатам Бухарестского мира 1812 года между Россией и Турцией. Большинство населения этой области с центром в Кишинёве составляли молдаване. Однако на севере и на юге этого региона проживало смешанное население: на севере значительную часть населения составляли малороссы (украинцы), на юге, помимо малороссов, болгары, гагаузы, немцы, албанцы, представители других народностей.

Когда этот край был присоединён к Румынии, правительство которой начало процесс тотальной и принудительной румынизации, в местах компактного проживания меньшинств возникали кровопролитные восстания: Хотинское (январь – февраль 1919 года), Бендерское (май 1919 года), Татарбунарское (1924 год).

После того как на территории присоединённой к Советскому Союзу Бессарабии была создана Молдавская ССР, советское руководство приняло решение не оставлять в составе новой республики территории, где молдаване составляют меньшинство населения. Дополнительным аргументом было отрезание новой союзной республики от Дуная и Чёрного моря. Лоббистом такого размежевания стал маршал Семён Тимошенко, который сам был уроженцем села Фурмановка на юге Бессарабии. По иронии судьбы, это село было и осталось с молдавским большинством.

В итоге в состав Украинской ССР была включена область, где этнические украинцы составляют большинство только в двух районах: Белгород-Днестровском и Татарбунарском. В остальных районах юга Бессарабии население смешанное, при этом в Болградском районе (по иронии судьбы, родине Петра Порошенко) подавляющее большинство населения составляют болгары, в Ренийском районе – молдаване, ещё в ряде районов – Болградском, Килийском и Тарутинском – высок процент гагаузов.

В те годы казалось, что Украина останется одной из ключевых республик Советского Союза, одним из столпов славянского единства, что героями Украины навсегда останутся гетманы Богдан Хмельницкий и Иван Скоропадский, маршалы Тимошенко и Рыбалко, генерал Ковпак, космонавт Береговой. Никто не предполагал, что героями Украины станут Мазепа и Петлюра, не говоря уже о Бандере и Шухевиче.

Аналогичная ситуация была и на севере Бессарабии: если присоединение к Украине Хотинского, Сокирянского и Кельменецкого района с украинским большинством оправдано, то присоединение Новоселицкого района с молдавским большинством оправдать трудно. Кроме того, в состав Украинской ССР была присоединена и северная часть Буковины вместе с городом Черновцы, которая до 1918 года входила в состав Австрии. В Герцаивском, Глыбокском и части Сторожинецкого районов большинство населения составляют люди, идентифицирующие себя как румыны и отрезанные от страны, которую они считают своей родиной.

Проведение в 1940 году по живому телу Бессарабии границы между двумя союзными республиками, которая в 1991 году превратилась в государственную, стало большой трагедией для живущих там народов – гагаузов, болгар, молдаван, русских и украинцев, оказавшихся сегодня в двух разных государствах.

До 2000-х годов представители национальных меньшинств особых проблем не испытывали. Проблемы начались с «оранжевой революции» 2004 года и особенно с переворота 2014 года, первым действием которого стала отмена закона «О государственной языковой политики», который в 2018 году окончательно был признан «антиконституционным» и утратил силу. Прямыми ударами по национальным меньшинствам стали принятие закона «Об образовании» и готовящееся принятие закона «Об украинском языке». Всё это воспринимается как наступления на права национальных меньшинств.

При этом любые акции по защите культурно-исторических прав народов, проживающих на территории Бессарабии, наталкиваются на карательные акции со стороны Киева. Проведение 6 апреля 2015 года в Одессе учредительного съезда Народной Рады Бессарабии, заявившей всего лишь о национально-культурной автономии этого пёстрого этнического региона, привела к арестам всех участников этого мероприятия.

Закон «Об образовании», как мы помним, вызвал жёсткую реакцию со стороны России, Венгрии, Польши, Словакии, Греции, а также Молдовы и Румынии. С резкой критикой этого закона выступил Президент Молдовы Игорь Додон, румынский Парламент выразил озабоченность, а глава Румынии Клаус Йоханнис отменил свой визит в Киев.

В Румынии общественность уже давно бьёт в колокола относительно процесса украинизации, особенно в румынских районах Черновицкой области. В 2017 году депутат румынского Парламента Константин Кодряну обращал внимание на участившиеся атаки украинских националистов в отношении румынских общественных организаций.

В 2018 году была СБУ устроило обыски в Румынском культурном центре имени Евдоксия Гурмузаки в Черновцах. Румынское министерство по делам диаспоры выпустило по этому поводу достаточно жёсткое коммюнике, в котором Украина была обвинена в двойных стандартах.

Давление испытывают и болгары, живущие в Болградском районе. Украинские националисты в 2017 году в Болграде осквернили памятник болгарским ополченцам, сражавшимся в Русской армии. Это вызвало целую бурю возмущения со стороны местных болгар. Сегодня украинский Кабмин вынашивает планы ликвидации этого района. Председатель Ассоциации болгар Украины Антон Киссе отправился искать защиту в Болгарию.

В последние годы давлению подвержены и православные верующие южной Бессарабии, которые в подавляющем большинстве остаются верными прихожанами Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата. По мнению религиоведа Романа Лункина, именно Одесская область является потенциальной горячей точкой «приходской войны». Это связано с личностью митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина), никогда не скрывавшего своей верности Русской Православной Церкви и особо ненавидимого украинскими националистами.

Что касается Республики Молдова, возмущение Президента Игоря Додона стало на данный момент единственной реакцией со стороны властей этой страны в отношении действий Киева. Президент Пётр Порошенко был связан крепкой дружбой с молдавским олигархом Владом Плахотнюком, контролирующим правительство страны. Из-за этой дружбы, имеющей антироссийский характер, молдавские правительственные чиновники никак не реагировали на закон, дискриминирующий молдаван Украины. Но сегодня, когда Порошенко уходит в историческое небытие, а влияние Плахотнюка в Молдавии слабеет, прежние договорённости уже не будут играть существенной роли.

Национальные меньшинства Бессарабии, Буковины и Закарпатья выдали кредит доверия Владимиру Зеленскому. Однако нельзя надеяться на то, что этот кредит доверия будет безграничным. Если на этих территориях возникнут новые этнические конфликты, вину за это понесут только власти Киева. Поэтому самым разумным шагом со стороны новой власти Украины было бы инициирование отмены всех законов, дискриминирующих национальные меньшинства в стране.