Новости Украины

Так называемое государство Украина – это бессмысленная надстройка, проект, существование которого подходит к концу.

Об этом в эфире интернет-канала «Смерш. Крымский фронт» заявил переехавший из Киева публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ваджры, сам проект Украина не нужен и населению, которое проживало на ее территории сотни лет, не зная такого названия до 1917-го года.

«Мы имеем абсолютно бессмысленную надстройку в виде проекта Украина, абсолютно бессмысленную. Я это сто раз говорил, и еще раз повторю. Дело же не в каких-то моих убеждениях, предпочтениях, желаниях, еще что-то. Это просто элементарная логика, элементарный здравый смысл и рациональность. Проект Украина – абсолютно бессмысленная надстройка. Точнее, смысл этой надстройки есть только для правящей элиты на этой территории, которую мы называем Украина, и для их западных хозяев. Для них – да, в этом всем есть смысл, а для населения украинской территории никакого смысла в существовании проекта Украина нет от слова совсем…», – отметил он.

«То, что сейчас происходит, – это финал, который проистекает от сути проекта Украина, по-другому быть не могло… Самые большие проблемы для граждан умирающей Украины, для тех, кто находится в рамках проекта Украина. Посмотрите на историю Украины, этих последних трех десятков лет. Это же непрерывный распад и разрушение, разложение всего и вся. И то, что сейчас происходит – это завершение этого распада, вот, в чем проблема. Если сейчас, когда все завершится, мы опять попытаемся создать некую новую Украину, к которой мы попривыкали уже – да можете вы спокойно без нее прожить, потому что жили сотни лет без этой Украины. Ваши предки жили и даже не догадывались о ее существовании до 1917-го года. И проживете вы прекрасно без нее», – заключил Ваджра.