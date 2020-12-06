Без тотального «переучреждения» Украины не стоит даже мечтать о «реинтеграции» Донбасса – Бортник

03.12.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская сторона не может без ущерба для себя пытаться изменить Минские соглашения, а вернуть Донбасс Украина может только после полного пересобирания страны на новых условиях.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед ними (властью) – сложный выбор: или, условно говоря, не продлевать Минские соглашения, нарываясь на обвинения в том, что Украина вышла из Минских соглашений, или, продлевая Минские соглашения, не реализовывать формулу Штайнмайера, нарываясь на обвинения в том, что Зеленский не выполнил обязательства, взятые на саммите год назад. Вот такой сегодня выбор.

Но, на самом деле, ситуация в этом понятийном блоке не решаема сегодня. Потому что говорить сегодня о реинтеграции Донбасса мы уже не можем – реинтегрировать можно то, что отломалось, но «загогулинки», формы паттерна, остались, и тогда их можно назад сложить и реинтегрировать.

Сегодня, если мы говорим о Донбассе, мы должны говорить о пересобирании страны, потому что ни Донбасса 2014 года, ни Украины 2014 года уже не существует. Мы настолько разошлись от той отправной точки разлома, что, если мы захотим когда-то вернуть Донбасс, мы сегодня должны говорить о переучреждении страны.

Конституция 2014 года не работает в 2020 году. Я вам могу назвать навскидку 20 статей Конституции, которые не работают, которые прямо нарушаются законами Украины. Поэтому само понятие «реинтеграция Донбасса» уже абсолютно некорректно, неправильно. Оно просто позволяет имитировать какую-то деятельность.

Если мы говорим о Донбассе или Крыме, мы должны говорить о переучреждении страны, о новой Конституции, о новых правилах игры, которые учтут и особенности Донбасса, и особенности децентрализации нашей.

И вот тогда, возможно, сработает та формула, о которой говорит Кравчук и Резников. Они говорят: «а мы просто дадим им такие же полномочия, как другим регионам». Да, это вполне может быть, если мы переучредим страну – и другие полномочия получат другие регионы.

Если мы этого не сделаем, то этого не сделает никто. Нам надо по новому выйти из этого процесса, посмотреть по новому посмотреть горизонт и по-новому переподойти к переговорному процессу. По-новому, абсолютно возможно – с новыми игроками, возможно, на новых реалиях, возможно, без участия посредников», – заключил политолог.