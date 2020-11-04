Бежавший на Украину нацик зовет на несанкционированный марш в Москве

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на запрет, националисты собираются провести сегодня в Москве «Русский марш».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил представитель НПСР, директор «Института высокого коммунитаризма» Кирилл Мямлин.

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Он говорит, что его сторонники намерены провести «Русский марш» в Коломенском парке у храма Казанской Божьей матери, присоединившись к официальному крестному ходу, а сама акция пройдет в форме «молитвенного стояния».

При этом свою акцию он отказывается считать несанкционированной, объясняя, что будет реализовывать свое конституционное право на свободу вероисповедания.

«Мы будем молиться за Россию, против наступления глобализма, принудительной вакцинации, чипизации и удаленного обучения так называемого. По сути — против сатанизма», – сказал Мямлин.

Примечательно, что среди членов оргкомитета «Русского марша-2020» – лидер незарегистрированной «Партии националистов» и глава Института национальной политики Иван Белецкий, который призвал своих российских сторонников выйти на несанкционированное шествие в Люблино.

«Официальные лозунги «Русского марша» — «За социал-демократию», «Против войны с Украиной» и «Против политических репрессий» — Иван Белецкий счел «бессмысленными» в условиях, когда «все находятся в засаде»: «Сейчас возможен один лозунг — «Русский марш не запретить», – пишет издание .

Самого Белецкого, уточняет газета, акции в Люблине не будет, поскольку он живет на территории Украины, где в 2017 году получил политическое убежище, а в 2019 году — гражданство.

Отмечается, что в 2017 году Белецкий стал подозреваемым по уголовному делу против Партии националистов по ст. 282.1, ч. 1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), позже ему было заочно предъявлено обвинение. В феврале 2018 года в России прошли массовые задержания и обыски по возбужденному против Белецкого уголовному делу по ст. 280, ч. 2 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В марте того же года его объявили в международный розыск.