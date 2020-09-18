Бежавший в США либерал уже уверовал в ненависть белорусов к Путину и России

18.09.2020, Киев, Игорь Петров

В Белоруссии происходит национальная революция, требования оппозиции начинают принимать антироссийский характер.

Об этом в беседе на телеканале АТР заявил бежавший в США экс-советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина и Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии происходит национальная революция, которая идет под лозунгами прежде всего отставки нынешнего диктатора Лукашенко, проведения новых президентских выборов, освобождения всех политических заключенных, расследования всех случаев насилия, избиения и убийства граждан.

Как те события, которые произошли в течение полутора месяцев начиная с 9 августа, со времени последнего голосования, так и те убийства, которые производились режимом Лукашенко до того. Это четыре основных требования, которые белорусская оппозиция выдвинула в настоящее время. Они подчеркивают, что сейчас пока не затрагивает никаких других вопросов – ни политической ориентации, ни идеологической ориентации, ни геополитического позиционирования.

Мне кажется, на данный момент они ведут себя правильно, потому что эти четыре главных вопроса, под которыми реально мы видим консенсус белорусского общества», – сказал Андрей Илларионов.

По его мнению, нынешнее состояние общества в Белоруссии сравнимо с состоянием украинского общества в 2004 году.

«С точки зрения понимания политических процессов – белорусское общество отстает от украинского. Например, процесс гражданской консолидации, который сейчас идёт очень интенсивно, формирование организации гражданского общества и так далее – это Украина 2004 года, «Оранжевая» революция.

Политическое формирование белорусского общества происходит на наших глазах. В самом начале, даже когда произошло это голосование, часть оппозиции выступала под флагами советской Белоруссии. Через некоторое время сейчас это стало невозможным, сейчас только национальный бело-красно-белый белорусский флаг. Но для этого потребовалось время.

Поначалу никаких форм самоорганизации ни было, сейчас они есть. Поначалу никто не затрагивал вопрос Путина и России… Сейчас, уже даже когда лидеры, так называемые лидеры оппозиции, начинают высказываться «а вот у нас там Владимир Владимирович интеллигентный человек, а давайте вместе жить», – мы видим, какую бурю негодования и возмущения это вызывает уже в белорусском обществе», – рассуждает Илларионов.