Болгарский политик пожелал Украине новых Оскаров на пути отступления к польской границе
Бывший министр внутренних дел Болгарии Богомил Бонев достаточно резко высказался относительно получения украинской документалкой кинопремии Оскар.
Соответствующий пост политик обнародовал в соцсети:
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«Украинский пропагандист получил Оскар за пропагандистскую ленту «20 дней в Мариуполе». Кто-нибудь удивлен? Желаю Украине новых Оскаров на пути отступления к польской границе! Ложь на Западе вознаграждается».
Напомним. что сейчас в западных СМИ активно рекламируется киноподелка о «зверствах русских» на Украине, состряпанная неким то ли режиссером, то ли журналистом из Харькова по фамилии Чернов. К слову, за 45 лет работы в украинской и харьковской журналистике такой фамилии мне встречать не приходилось. Помнится лишь, что был такой фотограф, курируемый местными спецслужбами…
Да и само американское шоу с вручением премии давно уже превратилось в балаган с голыми мужиками в пляжных тапках. Только, теперь уже и с явной политической окраской.
Куда интереснее, как реагируют на антироссийскую пропаганду простые люди, те, кому нет нужды отрабатывать госдеповские сребреники? Мнение Богомила Бонева – это мнение одного только человека. Личное мнение. А что думает народ?
Шила в мешке не утаишь. Свежий социологический опрос, проведенный авторитетным агентством Альфа Рисерч в Болгарии, дал однозначный ответ. Напомню, что Болгария является членом ЕС и НАТО. Мнение болгар можно в некоторой степени, экстраполировать и на всю Европу.
Приведу прямые цитаты опубликованного отчета о проведенном социологическом исследовании:
«Европейская помощь Украине (38% поддерживают, против – 45%)».
«Хотя в личном плане болгары видят преимущества для себя и страны от членства в ЕС, за 17 лет они не смогли убедиться, что от их голоса зависит, как будет функционировать Европейский союз, и в какой Европе мы будем жить. Поэтому неудивительно, что явка на выборах в Европарламент является самой низкой из всех возможных выборов».
«…не более трети респондентов заявили о твердой готовности пойти на выборы в июне. Если эта тенденция сохранится, число проголосовавших может упасть, ниже 2 млн. человек».
Выводы напрашиваются сами собой. Европейская поддержка киевского режима, активно насаждаемая и рекламируемая руководством ЕС, поддержки у населения не имеет. Сама вертикаль власти Евросоюза вызывает у болгар большие сомнения, и предстоящие выборы в Европарламент воспринимаются народом с большим скепсисом.
Существенное влияние на мнения болгар имеет экономическая ситуация в стране. Цены, буквально на все продукты и предметы первой необходимости растут неумолимо. Некоторое увеличение социальных выплат пенсионерам и другим категориям малоимущих никак не скрадывают дефицит средств населения. Большинство работающих граждан живут от зарплаты к зарплате, при этом погрязнув в банковских кредитах.
Политики увещевают свой электорат – как только Болгария вступит в Еврозону и, отказавшись от национальной валюты, перейдет на расчеты в евро, тут-то и наступит эра благоденствия. И снова, обращусь к цитатам из местных СМИ.
«На фоне продолжающейся пропагандистской волны о вступлении Болгарии в еврозону уже в 2025 году, появились факты, которые делают эти медийные заявления большинства политиков все более бессмысленными. Не секрет, что до сих пор общепризнанным препятствием для нашей экономики для вступления в еврозону была инфляция.
Пока осторожные политики и близкие к ним экономисты примеряют разные технологии корректировки индекса инфляции, на горизонте появилась новая проблема. Вероятно, Болгария окажется в ситуации, когда она не сможет выполнить еще один важный критерий для вступления в еврозону – размер дефицита бюджета не должен превышать 3% ВВП.
Однако очень болезненным будет, если из-за возможного нарушения 3-процентного дефицита, в нашей стране начнется процедура сверхдефицита. В этом случае будут и другие весьма негативные последствия для нашей страны», – пишет экономическое издание money.bg.
Сложные для восприятия термины специалистов переведу на язык общедоступный. Если болгарские политики реализуют свою «голубую мечту» и затащат Болгарию в Еврозону, то страну ждет грандиозный экономический кризис. Лишившись собственной национальной валюты, страна окончательно потеряет экономическую независимость и остатки своего суверенитета.
Собственно, болгарские проблемы так или иначе присущи и многим другим странам ЕС. Просто в этой балканской стране, как одной из наиболее бедных, такие негативные тенденции проявляются наиболее остро.
Не могу согласиться с высказыванием некоторых политологов, мол Евросоюз очень скоро развалится». Слово «очень» – явное преувеличение. ЕС ещё имеет минимальный запас прочности. Однако процесс разложения очевиден и движется к своему финалу семимильными шагами.
Спасибо!
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