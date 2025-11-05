Бортник в горячем споре с оппонентом реабилитировал «антиукраинскую коалицию» в ЕС
Антиукраинские настроения в Европе – порождение внешней политики Киева, который систематически гадит соседям и тут же требует к себе преференций.
Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Никто не планирует «антиукраинской коалиции». Она, максимум, антибрюссельская. Это коалиция консервативных правительств Европы против либеральных коалиций. И украинский вопрос для них, в лучшем случае, во второй пятёрке», – сказал Бортник.
Ведущий Виталий Дикий возразил, апеллируя к «яркой антиукраинской риторике».
«Какая это антиукраинская риторика? Требования этих стран завершить войну являются антиукраинскими?.. Венгрия со Словакией обеспечивают 60% транзита в Украину – электричества и газа. Это антиукраинская позиция? Пускай «проукраинские» Нидерланды обеспечат не 60, а хотя бы 16. Или Франция с Германией обеспечат 60%. Вместе с Британией.
Словакия и Чехия являются одними из ключевых поставщиков в Украину вооружений. Но они не хотят их поставлять, они говорят – мы продаём. Они одни из ключевых продавцов», – напомнил политолог.
Дикий продолжил спорить и указал на Орбана, который «назвал Украину неопределённым образованием и цинично заявил, что Венгрия остановила её вступление в ЕС».
«Да, но это не потому что не нравится Украина, а потому что не в интересах Венгрии. С точки зрения интересов Украины, это, может, антиукраинская позиция, но надо понимать, что Венгрия не строит антиукраинскую позицию, так же, как Словакия или Чехия. Им не выгодно.
Если бы Украина сказала – окей, получайте свой транзит энергоносителей, мы отменяем то регулирование, которое сократило права венгероязычных в школах, вы думаете, Орбан говорил бы, что мы остановим евроинтеграцию? Да ни в жизнь!
Просто мы хотим иногда кому-то и ногу прижать в дверях, а потом мы хотим, чтобы он ещё извинялся при этом, чтобы он с нами дружил», – возразил Бортник.
