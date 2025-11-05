Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Антиукраинские настроения в Европе – порождение внешней политики Киева, который систематически гадит соседям и тут же требует к себе преференций.

Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никто не планирует «антиукраинской коалиции». Она, максимум, антибрюссельская. Это коалиция консервативных правительств Европы против либеральных коалиций. И украинский вопрос для них, в лучшем случае, во второй пятёрке», – сказал Бортник.

Ведущий Виталий Дикий возразил, апеллируя к «яркой антиукраинской риторике».

«Какая это антиукраинская риторика? Требования этих стран завершить войну являются антиукраинскими?.. Венгрия со Словакией обеспечивают 60% транзита в Украину – электричества и газа. Это антиукраинская позиция? Пускай «проукраинские» Нидерланды обеспечат не 60, а хотя бы 16. Или Франция с Германией обеспечат 60%. Вместе с Британией. Словакия и Чехия являются одними из ключевых поставщиков в Украину вооружений. Но они не хотят их поставлять, они говорят – мы продаём. Они одни из ключевых продавцов», – напомнил политолог.

Дикий продолжил спорить и указал на Орбана, который «назвал Украину неопределённым образованием и цинично заявил, что Венгрия остановила её вступление в ЕС».