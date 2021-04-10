Брачный контракт Любови Соболь не поможет ей избежать миллионных выплат по суду с Пригожиным

10.04.2021, Москва, Андрей Соколов

Иск предпринимателя Евгения Пригожина в адрес юриста ФБК (иноагент в РФ) Любови Соболь и ее супруга Сергея Мохова был удовлетворен. Решение принято Симоновским районным судом 9 апреля. Пресс-центр предприятия «Конкорд» сообщил, что брачный контракт Соболь и Мохова суд признал недействительным.

Осенью 2020 года столичный Арбитражный суд принял решение взыскать с ФБК, его юриста Любови Соболь и его основателя Алексея Навального по 29,2 млн рублей (с каждого). Соболь попыталась избежать материальной ответственности и переписала все, что у нее было, на своего мужа, включая драгоценности, шубы и сумки.

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Однако суд по иску петербургского бизнесмена не признал брачный договор пары действительным и постановил, что все имеющиеся у них имущество – это совместная собственность. Соответственно, на нее может быть наложено взыскание по обязательствам одного из супругов, а именно – Соболь.

Чета Соболь-Мохов, как ранее сообщали СМИ, предпочла игнорировать заседания по иску Пригожина и на являлась на судебные слушания.