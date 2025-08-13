Бразилия объявляет США торговую войну
Президент Бразилии Лула да Силва готовит введение пошлин против Америки.
Об этом сообщают бразильские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Напомним, ранее бразильский президент объявил об инициировании переговоров между странами-членами БРИКС в формате видео-конференц-связи, где пройдет обсуждение способов укрепления экономических связей в ответ на введение Трампом торговых пошлин против ряда стран сообщества.
«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах объединения, которые пострадали от действий США», – сказал он в ходе своего выступления.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: