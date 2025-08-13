Бразилия объявляет США торговую войну

Иван Добровольский.  
13.08.2025 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 387
 
Бразилия, БРИКС, Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Торговля, Украина


Президент Бразилии Лула да Силва готовит введение пошлин против Америки.

Об этом сообщают бразильские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Бразилии Лула да Силва готовит введение пошлин против Америки. Об этом сообщают бразильские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Напомним, ранее бразильский президент объявил об инициировании переговоров между странами-членами БРИКС в формате видео-конференц-связи, где пройдет обсуждение способов укрепления экономических связей в ответ на введение Трампом торговых пошлин против ряда стран сообщества.

«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах объединения, которые пострадали от действий США», – сказал он в ходе своего выступления.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить