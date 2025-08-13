Бразилия объявляет США торговую войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Бразилии Лула да Силва готовит введение пошлин против Америки.

Об этом сообщают бразильские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, ранее бразильский президент объявил об инициировании переговоров между странами-членами БРИКС в формате видео-конференц-связи, где пройдет обсуждение способов укрепления экономических связей в ответ на введение Трампом торговых пошлин против ряда стран сообщества.