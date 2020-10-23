Британцы вбросили фейковую социологию по Белоруссии

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

Чуть более 20% белорусов проголосовали за действующего президента страны Александра Лукашенко 9 августа. В то же время за его главную оппонентку Светлану Тихановскую отдали голоса более 52%.

Такие денные опубликовал британский аналитический центр Chatham House, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как уверяют британцы, поддерживают протест лишь 43,3% опрошенных. 33,6% – это «те, кто, скорее, за требования протестующих, но они хотят быть в стороне», и 23,1% – противники протеста.

Независимый белорусский политик Юрий Редьков не согласен с такими данными.

«Это завышенная цифра – 43%. Светлана Тихановская реально владеет около 25%, но хорошо организованного протестного электората. Это около 1,5 млн белорусов, из которых хорошо организовано свыше 500 тысяч человек. Из них 200 тысяч – это такой активный десант, который каждое воскресенье выходит и отстаивает свое право на перевыборы. Этого достаточно, чтобы создать очень серьезные проблемы в государстве», – сказал Редьков в интервью Youtube-каналу PolitWera.

Он считает, что электорат Лукашенко составляет порядка 25%. Он разобщен, потому что старше и менее активен. Еще 50% белорусов не определились, они не поддерживают ни одну из сторон.

Зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова считает, что на минувших выборов за Лукашенко проголосовало 50-60% избирателей.

«У Тихановской не более 20%. Думаю, много было проголосовавших против всех. Нас поставили между двумя крайностями: прозападной радикальной русофобской оппозицией и обелителями власти, которые готовы оправдать любое ее действие. Ситуация, которая сложилась после выборов, создала в обществе запрос на адекватных политиков. Но пока им не дают возможности проявлять себя», – сказала Мирсалимова.