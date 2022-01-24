«Будет наступление на ЛДНР»: Киевский дипломат объяснил, почему США бегут с Украины

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Новости Украины

ВСУ перебрасывают личный состав и технику в Донбасс, оставляя неприкрытыми другие опасные направления

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в свеом блоге пишет экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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«Есть множество подтверждений, что ВСУ продолжают направлять личный состав и технику на Донбасс. На то направление, где оборона давно организована и максимально сильна и откуда удар (даже в силу географической отдалённости от столицы) наименее вероятен, даже если он планируется», – пишет Волошин.

Он удивляется, почему войска не перебрасываются на другие направления.

«Почему не на северное, причерноморское или харьковское направление? Почему войска наоборот не перебрасываются из состава ООС для укрепления совершенно беззащитных рубежей и параллельной демонстрации отсутствия наступательных планов? Неужели такие планы все же есть, и правы те, кто считает, что могущественные внешние силы уже все решили и необходимый повод для эскалации будет создан руками украинской власти?», – задается вопросом политик.

Также он дал оценку объявленной эвакуации западных дипломатов с Украины.

«Показательно, что эвакуацию дипломатов начали США и Великобритания – страны с наибольшим опытом работы посольств в горячих точках. Паникерами со слабыми нервами их точно не назовешь. ЕС в стороне просто потому, что он во всей этой драме не участвует. А в Вашингтоне и Лондоне прекрасно понимают перспективу, прикрываясь рассказами о том, что им «неизвестны планы Путина». Но они точно знают, что в ответ на наступление ВСУ на Донбассе Россия вступит открыто конфликт со всей своей военной машиной. На это и расчет», – подчеркнул Волошин..

Он прогнозирует, что после наступления ВСУ последует массированный российский «ракетно-бомбовый удар по центрам управления, складам, концентрации техники ВСУ на Донбассе», а также начнется демонстративная подготовка к вторжению на других направлениях в качестве «операции принуждения к миру», но без перехода к действиям сухопутными войсками.

В итоге, продолжает автор, в Киеве под лозунгами «Нет капитуляции» произойдет переворот, в столице начнутся хаос и грабежи, после чего Запад начнет переговоры с Россией о деэскалации.