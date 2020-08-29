29.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Будет объявлено о смерти Лукашенко. Москва ищет замену» – киевский политолог


После того, как президент Александр Лукашенко умрет, Москва начнет присоединение Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет главный научный сотрудник отдела этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Валентин Бушанский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, в итоге ситуация в Белоруссии стабилизируется и Лукашенко получит контроль над страной.

«А одним осенним днем дикторы, едва сдерживая рыдания, сообщают: «После продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся политик, отец белорусского народа, большой друг России – Александр Григорьевич Лукашенко». Смотрим правде в глаза: мертвый Лукашенко более выгоден России, чем живой», – считает украинский эксперт.

По его мнению, за время «длительной болезни» Лукашенко на смену ему в Кремле подберут надежного преемника.

«Например, Виктора Бабарико. Или убедятся в эффективности методов контроля над Тихановской, которая так пришлась по душе белорусскому народу. А после этого можно будет перейти и к финалу белорусской игры – вожделенного аншлюса и унижения Запада, который в 1991 году победил в холодной войне», – пишет Бушанский.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Бушанский призывал дождаться раздела России и получить Кубань.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть