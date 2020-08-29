«Будет объявлено о смерти Лукашенко. Москва ищет замену» – киевский политолог

29.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

После того, как президент Александр Лукашенко умрет, Москва начнет присоединение Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет главный научный сотрудник отдела этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Валентин Бушанский.

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По его словам, в итоге ситуация в Белоруссии стабилизируется и Лукашенко получит контроль над страной.

«А одним осенним днем дикторы, едва сдерживая рыдания, сообщают: «После продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся политик, отец белорусского народа, большой друг России – Александр Григорьевич Лукашенко». Смотрим правде в глаза: мертвый Лукашенко более выгоден России, чем живой», – считает украинский эксперт.

По его мнению, за время «длительной болезни» Лукашенко на смену ему в Кремле подберут надежного преемника.

«Например, Виктора Бабарико. Или убедятся в эффективности методов контроля над Тихановской, которая так пришлась по душе белорусскому народу. А после этого можно будет перейти и к финалу белорусской игры – вожделенного аншлюса и унижения Запада, который в 1991 году победил в холодной войне», – пишет Бушанский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Бушанский призывал дождаться раздела России и получить Кубань.