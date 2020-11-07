«Будут бить»: Что означает для России и Украины победа Байдена

07.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, как будет отличаться политика США по России и Украине в случае победы Джо Байдена или Дональда Трампа.

Об этом Стрелков рассказал в эфире YouTube-канала «Русский интерес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп относится к Путину более или менее спокойно, но весь американский истеблишмент антироссийский. Достаточно посмотреть, как голосуют республиканцы и демократы по военной помощи Украине, тут полное и абсолютное единогласие. Полный Конгресс единогласно квотирует военную и финансовую помощь Украине, независимо от фракции.

Соответственно, если бы Трамп и мог отдать Путину Украину на съедение, если бы он находился в сферическом вакууме один во главе США, то Трамп как президент США, у которого есть Сенат, Конгресс, Госдеп, который наполовину против него работает, он бы этого сделать не смог. Просто для того, чтобы не навредить своему собственному положению в США.

Симпатий у него, естественно, к РФ никаких нет, к Путину тем более, но хочет он или не хочет, он всё равно по отношению к РФ будет проводить сдержанно враждебную политику», – заявил Стрелков.

«Условно говоря, вопрос стоит между резко враждебной политикой с поддержкой всех врагов (просто потому, что они наши враги) и политикой взвешенной. В целом умеренно враждебной, когда помощь нашим врагам оказывалась только по причине целесообразности, выгодно это или нет. Выгодно нам сейчас поддержать Украину – мы её поддержим, невыгодно нам сейчас это – мы её не будем поддерживать. Это политика Трампа.

А политика Байдена такая: поддержим Украину, потому что она враждебна России, максимально в любом случае. Просто потому что она против России», – добавил экс-министр.

При этом он подчеркнул, что кандидат Джо Байден – это не столько личность, сколько команда.

«Давайте будем помнить, что Байден – это дедушка, который действительно может не дожить до инаугурации. Байден, в первую очередь, это имя команды, которая приходит к власти. К власти пытаются вернуться, прорываются, не стесняясь никаких «демократических» условностей, команда глобалистов, которые считают, что США должны быть бронепоездом глобализма, который будет пробивать, не считаясь ни с чем, в том числе с интересами самих США как государства. Этим людям плевать, сколько они денег потратят, сколько американских жизней, они будут бить», – заключил Игорь Стрелков.