Бывший украинский депутат объявил Лукашенко предателем, но призвал поддержать

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел «усидеть на двух стульях» и оказаться в положении «постмайданного президента», однако допустил ряд серьёзных ошибок и перехитрил сам себя.

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План «хитрого» Лукашенко заключался в том, чтобы перепрыгнуть через ситуацию майдана и оказаться в положении постмайданного руководителя страны. Отсюда:

– саботаж создания союзного государства;

– разблокировка деятельности USAID;

– восстановление дипломатических отношений с США;

– американская нефть на Белорусских НПЗ;

– задержание наших «ЧВКшников»;

– торги, а точнее шантаж по газу;

– истерика по поводу Бабича;

и многое другое…

В результате, Лукашенко обманул сам себя. На заводах забастовки, на улицах тысячи возмущенных людей. По телевидению – Том Круз попал в аварию. Близкий круг людей редеет. Чиновники пытаются договариваться с противником», – написал он.

Также, по мнению Албу, белорусский президент совершил в прошлом ряд серьёзных ошибок, когда решил начать заигрывать с Западом и не сделал никаких выводов из происходящего на Украине.

«Нельзя нарушать золотое правило, что с друзьями нужно дружить, а с врагами воевать. Правители, которые пытаются заигрывать с врагами, в результате теряют настоящих своих союзников и приобретают лжедрузей, готовых кинуть в любой момент.

В данном случае я о заигрывании с националистами и «вашингтонским обкомом».

Из украинских событий 2014-15 годов не было сделано никаких выводов. То, что нужно работать с гражданским обществом и создавать организации, способные в час «Ч» стать опорой против националистов и либералов – мы твердили годами(!). Криком кричали!

Не могу сказать, что нас не услышали. Не захотели слышать», – добавил экс-депутат.

Он подчеркнул, что Лукашенко далеко не идеальный правитель, но пока что единственная альтернатива ему – это полный развал страны.

«Напоследок хочу сделать ремарку, что мне искренне жаль белорусский народ, который ничему не научился у украинцев. Лукашенко я считаю предателем. Но при этом понимаю, что ему на смену идёт когорта соросят и фаланга маккейнистов. В случае их победы пост-лукашенковская эпоха – это будет эпоха передела собственности и развала экономики. Эпоха массовых увольнений, гиперинфляции, роста цен и тарифов.

Поэтому как бы мне не было противно, я буду на стороне Лукашенко. Хотя очень надеюсь, что Александр Григорьевич сделает правильные выводы. Если конечно удержится», – резюмировал Албу.