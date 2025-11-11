Царев: У Трампа давно куча компромата на Зеленского. Чего он ждал?
Дональд Трамп, картинно переживающий о гибнущих на Украине людях, уже давно имел большой массив данных по коррупционным схемам режима Владимира Зеленского. При помощи этого компромата можно было давить на Киев с целью прекращения боевых действий.
Однако по непонятным причинам американский президент не давал ходу разоблачениям Зеленского, доведя до ситуации, когда киевский диктатор встал во главе европейской фронды, срывающей достигнутые на Аляске договоренности.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя обыски у одного из ближайших подельников украинского диктатора Тимура Миндича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мотивация – поставить на место Зеленского. Зеленский – фронтмен сопротивления Трампу. Трамп поставил задачу прекратить войну на Украине, европейские лидеры вместе с фронтменом на линии фронта Зеленским это все срывают.
У меня только один вопрос – почему раньше Трамп не дал задание опубликовать факты о коррупции на Украине? Тем более, что их предостаточно, я точно знаю, что они есть в Госдепартаменте, что они передавались через Украину из разных источников, в больших количествах.
Почему он так затягивал этот процесс – непонятно», – заявил Царев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: