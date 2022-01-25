Черногория ввела санкции против российских компаний и граждан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Три российские компании и двое российских граждан попали под санкции Черногории, которые эта страна ввела против них в знак солидарности с Евросоюзом.

Обложенные санкциями компании и лица, по мнению Брюсселя и Подгорицы, имеют непосредственное отношение к российской ЧВК «Вагнер».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», под санкции Черногории попали ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Европолис», а также граждане России Андрей Трошев и Андрей Богатов. Сообщается, что компании занимаются нефтяным бизнесом в Сирии и материально помогают российской ЧВК. В свою очередь Трошев и Богатов якобы имеют непосредственное отношение к руководству «Вагнера».

Ранее Черногория поддержала еще один пакет европейских санкций против российской ЧВК «Вагнер» из-за «обвинений в нарушении прав человека в некоторых странах Африки и Азии, а также на востоке Украины», сообщают черногорские СМИ.

При этом Черногория является только кандидатом в ЕС, но ее руководство уже вовсю пытается выслужиться перед Брюсселем.