«Что хотите делайте!» – Лукашенко приказал создать супер-картофель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился сегодня создать сорт картофеля, не восприимчивый к фитофторозу, парше, проволочнику и другим болезням и вредителям.

Об этом он заявил на совещании по картофелеводству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши ученые могут и должны улучшать линейки отечественных высокопродуктивных сортов, делать их устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Надо сделать нормальный сорт. Позор ученым, если в Белоруссии не будет хорошего нормального сорта. Что хотите делайте! Заимствуйте у соседей, у немцев, у французов, у поляков, но районируйте и приспособьте пару-тройку сортов», – сказал Лукашенко.

По данным белорусских аграриев, в общественном секторе в этом году будет собран миллион тонн картофеля, а вместе с фермерами – 3 млн тонн. Это не только позволит насытить внутренний рынок, но и экспортировать.

Лукашенко призвал воспользоваться удачным моментом, когда дешевые российские газ, нефть и электроэнергия создают для белорусской картошки конкурентные преимущества.