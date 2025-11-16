Что пока удерживает Молдову от захвата Приднестровья – мнение майора МГБ ПМР

Елена Острякова.  
16.11.2025 18:49
  (Мск) , Москва
Молодова держит Приднестровье в блокаде и может в любой момент спровоцировать гуманитарный кризис.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Дома у Домниной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это можно определить как цепкую и крепкую руку на горле. Она сжимает интенсивно это горло. Приднестровье оказалось отрезанным. По сути – в окружении. Коммуникаций нет никаких. Это резко осложнило положение республики.

На границе с Украиной постоянно нависает контингент ВСУ, который может в любой момент вторгнуться либо нанести артиллерийско-ракетный удар, например. Даже без вторжения. С другой стороны враждебная Молдова. За Молдовой — НАТО. Экономика положена на бок за счет газовой и банковской блокады. Периодически возникает логистическая блокада. Работы практически нет», – описал положение Соин.

По его мнению, Молдова может не брать Приднестровье измором, а спровоцировать там хаос и панику с помощью пятой колонны и ввести силовиков.

«Я думаю, что один из серьезнейших сдерживающих факторов это то, что Россия может наносить дистанционные удары дальнобойным вооружением. Это действует отрезвляюще. Но в какой-то момент из штаб-квартиры в Страсбурге или Бухаресте поступит команда, и они рискнут.

Они пожертвуют своими людьми, но при этом обеспечат доступ к Украинской границе для того, чтобы на Украину могли заходить натовские подразделения, обеспечивать Украину боеприпасами, техникой. В общем, вот так», – подытожил Соин.

