Что пока удерживает Молдову от захвата Приднестровья – мнение майора МГБ ПМР
Молодова держит Приднестровье в блокаде и может в любой момент спровоцировать гуманитарный кризис.
Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Дома у Домниной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это можно определить как цепкую и крепкую руку на горле. Она сжимает интенсивно это горло. Приднестровье оказалось отрезанным. По сути – в окружении. Коммуникаций нет никаких. Это резко осложнило положение республики.
На границе с Украиной постоянно нависает контингент ВСУ, который может в любой момент вторгнуться либо нанести артиллерийско-ракетный удар, например. Даже без вторжения. С другой стороны враждебная Молдова. За Молдовой — НАТО. Экономика положена на бок за счет газовой и банковской блокады. Периодически возникает логистическая блокада. Работы практически нет», – описал положение Соин.
По его мнению, Молдова может не брать Приднестровье измором, а спровоцировать там хаос и панику с помощью пятой колонны и ввести силовиков.
«Я думаю, что один из серьезнейших сдерживающих факторов это то, что Россия может наносить дистанционные удары дальнобойным вооружением. Это действует отрезвляюще. Но в какой-то момент из штаб-квартиры в Страсбурге или Бухаресте поступит команда, и они рискнут.
Они пожертвуют своими людьми, но при этом обеспечат доступ к Украинской границе для того, чтобы на Украину могли заходить натовские подразделения, обеспечивать Украину боеприпасами, техникой. В общем, вот так», – подытожил Соин.
