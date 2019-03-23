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23.03.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия, Соотечественники
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Что-то намечается? В ДНР ввели сроки действия паспорта, аналогичные российским

Жители Донецкой Народной Республики будут получать паспорт с 14 лет.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данному документу, паспорт обязаны получать все жители ДНР, достигшие возраста 14 лет. Также установлены новые, аналогичные российским, сроки замены паспорта.

Теперь срок действия паспорта установлен от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет и от 45 лет бессрочно.

Отмечено, что данный указ от 23 марта 2019 года вступает в силу спустя 10 дней после его подписания.

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