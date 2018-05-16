Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  2 759 просмотров
Пропаганда, Россия, СМИ, Украина

Чтобы не было так больно: у Тимошенко запустили новую методичку по Крымскому мосту


Работающий на Юлию Тимошенко украинский политолог Виктор Небоженко опубликовал «программный» текст, очевидно, призванный немного смягчить горечь от успешного возведения Россией моста в Крым, который, как ранее утверждала украинская пропаганда, просто невозможно построить.

«…Вместо вечной борьбы за турецкие проливы Россия борется за контроль над… Керченским проливом и Азовским морем. От этого геополитического «успеха» Путина, бедный Петр Первый, вместе с Екатериной переворачиваются в гробу. Россия, под вечным и мудрым руководством Путина упорно сморщивается и рыхлеет. Посудите сами. В результате его мудрой политики, вместо контроля над Берлином и Прагой, Россия, в 21 веке, «мужественно» борется за контроль над Донецком и Луганском», – язвительно пишет Небоженко, не уточняя при этом, какими темпами «сморщилась» Украина после победы воспеваемых им майданщиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Строительство Крымского моста это признание Россией того факта, что «сухопутного коридора» России в Крым уже никогда не будет. Крым окончательно становится «ракетно-атомным авианосцем России», которому некуда плыть. Впереди Турция и НАТО, а сзади обиженная и враждебная Украина и США.  Сам Крымский мост теперь стал символом вечной вражды между Россией и Украиной, символом разъединения украинского и русского народов», – уверяет тимошенковский пропагандист.

«…Именно, через Крымский мост будут уходить последние колонны российских войск, как они покидали Афганистан, ГДР, Польшу, Польшу, Венгрию.  России не привыкать», – подбадривает он своих читателей «перемогой» в перспективе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть