16.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Чтобы не было так больно: у Тимошенко запустили новую методичку по Крымскому мосту

Работающий на Юлию Тимошенко украинский политолог Виктор Небоженко опубликовал «программный» текст, очевидно, призванный немного смягчить горечь от успешного возведения Россией моста в Крым, который, как ранее утверждала украинская пропаганда, просто невозможно построить.

«…Вместо вечной борьбы за турецкие проливы Россия борется за контроль над… Керченским проливом и Азовским морем. От этого геополитического «успеха» Путина, бедный Петр Первый, вместе с Екатериной переворачиваются в гробу. Россия, под вечным и мудрым руководством Путина упорно сморщивается и рыхлеет. Посудите сами. В результате его мудрой политики, вместо контроля над Берлином и Прагой, Россия, в 21 веке, «мужественно» борется за контроль над Донецком и Луганском», – язвительно пишет Небоженко, не уточняя при этом, какими темпами «сморщилась» Украина после победы воспеваемых им майданщиков.

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«Строительство Крымского моста это признание Россией того факта, что «сухопутного коридора» России в Крым уже никогда не будет. Крым окончательно становится «ракетно-атомным авианосцем России», которому некуда плыть. Впереди Турция и НАТО, а сзади обиженная и враждебная Украина и США. Сам Крымский мост теперь стал символом вечной вражды между Россией и Украиной, символом разъединения украинского и русского народов», – уверяет тимошенковский пропагандист.

«…Именно, через Крымский мост будут уходить последние колонны российских войск, как они покидали Афганистан, ГДР, Польшу, Польшу, Венгрию. России не привыкать», – подбадривает он своих читателей «перемогой» в перспективе.