22.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Даже на Украине осознали – Лукашенко зря покатил бочку на Россию


Решившись на открытые выпады в адрес Москвы во время предвыборной кампании, Александр Лукашенко сам дестабилизировал свой электорат, который считал его пророссийским президентом.

Об этом в эфире Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сам дестабилизировал свой электорат. Его избирали как пророссийского лидера, который за Союзное государство, которое обеспечивает эффективное функционирование экономики.

В стране уровень жизни был в два раза выше, чем в Украине. Но это все базировалось на пророссийском курсе и российских дотациях.

Сам же Лукашенко в последний год начал двигаться в сторону Запада, он начал дистанцироваться от России, и он потерял поддержку части своего электората», – сказал политолог.


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