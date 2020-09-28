Даже Тихановская «с харизмой холодца» круче Лукашенко – российский эксперт

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимаясь чем угодно, кроме основного и самого важного – решения внутриполитической проблемы, перестаёт быть национальным лидером.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил обозреватель «Коммерсанта» Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Факт остается в том, что инаугурация «президента Светы» собрала больше людей, чем инаугурация Александра Лукашенко. Причем это Светлана Тихановская – это политик с харизмой холодца и без всякого политического опыта.

Мы видим, что проблема сейчас не в Светлане Тихановской, она не единственный кандидат оппозиции, она не великий лидер будущего, она один из бывших экс-кандидатов в президенты Белоруссии.

Проблема в Александре Лукашенко, который сегодня спорит с Макроном, слушает Майка и Ника, катается на учениях, ходит с автоматом, но не занимается решением внутренних проблем.

Проблема в том, что он перестал быть национальным лидером. Кто такой национальный лидер – это человек с видением, который решает проблемы и предлагает какое-то видение страны», – заявил эксперт.

По его словам, Лукашенко сам не решает внутренние проблемы, а только жалуется на Польшу, Литву и американцев.

«И при этом, он советует Макрону заняться внутренними проблемами страны и сам не занимается внутренними проблемами. Он попытался решить конфликт силой, не получилось и всё, и он не знает, что делать дальше», – добавил Наумов.