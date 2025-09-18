Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Произвол ТЦК обогащает режим Зеленского, объем взяток за то, чтобы не попасть на фронт в рядах ВСУ, оценивается в 2 млрд евро в год.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зе-диктатора Дмитрий Разумков, ныне лишенный должности спикера и играющий роль критика власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас очень любят сравнивать с Израилем, так в Израиле вообще никто не закрывал границы! Даже у врага этого не происходит в том объеме, в котором у нас. А у нас зачем это делается?» – картинно начал Разумков.

Он сам ответил на свой же вопрос.