Деколонизация Украины должна быть насильственной – Дроздов

Первый государственный принцип «деколонизации» Украины – не спрашивать у населения, надо ли ему это.

Об этом на канале «Свежая история» заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без деколонизации в принципе война как таковая имеет очень мало смысла. И тут нужно сказать, что чем дольше длится война, чем люди больше затянуты в тиски этой беспросветной войны, с точки зрения многих людей, нарастает внутренняя агрессия или внутренняя усталость, или внутреннее махание рукой на действительно концептуальные вещи, которые мы подрастеряли за эти два года. А вообще эта война с исторической, цивилизационной точки зрения – это и есть преодоление колонизации. И она рассчитана на то, что общество, которое очень «оброссийщенное», очень «обмоскаленное», очень травмировано оккупационным ХХ веком, как-то очень тяжело лишается того, что даже на уровне привычки заложилось в сознание колонизатором», – заявил Дроздов.

В то же время он признал, что лишение «колонизированных» русского языка и культурно-исторического наследия – это замашка на родное.

«Если вы спросите, является ли родным русский язык, который был привнесён здесь на штыках, на расстрелянном возрождении, на «голодоморе», на принудительной «россиянизации», безальтернативной, то, конечно, ответ будет «да». И он будет искренним. Да, действительно, это родной язык колонизированного народа. Насаждённый, который стал родным. Как Пушкин, Щорс и всё по списку. Всё это и есть результатом этой успешной колонизации, когда колонизированный воспринимает всё насаждённое и привнесённое как своё родное», – сказал русофоб.

По его словам, в деле «деколонизации» государство не должно оглядываться на мнение большинства.

«Колонизированных никто не должен спрашивать, хотят ли они деколонизироваться. Это первый принцип деколонизации. Это является только государственной политикой, национальной идеей и государственной стратегией. Это государство должно делать. Оно не должно опираться на большую массу носителей колонизированного сознания, чтобы их не тревожить, чтобы им не делать неудобно, чтобы они, бедные, там нервы свои не тратили. Это всё убирается в сторону. Государство, если оно является национальным, оно просто имеет своей визией своего будущего, и в нём деколонизация – в фундаменте», – объяснил Дроздов.