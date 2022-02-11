Дело Чауса. Водородная бомба для Зеленского

Новости Украины

Громкое дело экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса могло бы стать настоящей политической водородной бомбой в любой из стран Европы и даже в США. В Украине же оно стало лишь предметом мутного политического пинг-понга между враждующими политическими группировками.

Напомню, «полезный» судья Чаус, которому люди экс-президента Порошенко в свое время помогли бежать из Украины от уголовного преследования, в прошлом году, уже при Зеленском, был со скандалом похищен украинскими спецслужбами с территории Молдавии, где он скрывался, а затем просил политическое убежище.

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Чауса легализовали на территории Украины в чистом поле в винницкой глубинке в одних трусах, после чего он был доставлен в полицейский участок, а затем стал объектом охоты со стороны конкурирующих правоохранительных органов, устроивших между собой настоящие гонки в центре Киева – за право допрашивать беглого судью.

Молдавские власти тогда же обвинили украинских коллег в незаконном похищении, в самой Молдавии в пособничестве этой тайной операции местная оппозиция обвиняла президента Майю Санду, однако до громогласных публичных разборок между странами дело так и не дошло.

Чаус известен широкой украинской публике тремя вещами: тем, что он рассматривал дела активистов майдана, тем, что выполнял деликатные поручения администрации Порошенко и тем, что хранил полученные в виде взяток деньги в трехлитровой банке, зарытой в собственном огороде, что показал проведенный у него еще во времена Порошенко обыск, подсвеченный «правильными» СМИ.

На днях Чаус освободился от круглосуточного домашнего ареста под залог в 718 тысяч гривен, заплаченный его сестрой Светланой. Вышел и …тут же побежал давать интервью изданию «Украинская правда», принадлежащему одному из самых правофланговых проводников западных интересов на Украине олигарху чешского происхождения Томашу Фиале.

Сам по себе этот факт, а также то, что интервьюировал Чауса не кто-нибудь, а нардеп от партии Порошенко Владимир Арьев, наводит на определенные и вполне обоснованные подозрения и выводы, но о них позже.

О чем же поведал Чаус журналистам? В общем, ничего нового, о чем бы он не говорил раньше. Еще раз подтвердил неприглядную роль СБУ в своем похищении и добавил ряд сочных подробностей своего похищения. Сделал признание в применении к нему пыток сотрудниками СБУ («били по голове и почкам»), также, по словам экс-судьи, сбу-шники кололи ему неизвестные препараты, чтобы ослабить контроль над телом и сопротивляемость.

Цитата:

«Меня положили на пол пассажирского сиденья, и другой человек уселся на меня, на голову, и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, то он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут двадцать, может тридцать».

Также Чаус дезавуировал свои прошлогодние видеовыступления, появившиеся в Сети в тот момент, когда он фактически находился в плену у СБУ. Перед записью допроса на видео его научили «правильно» отвечать на поставленные вопросы, для чего держали перед глазами распечатанные вопросы со знаками «плюс» или «минус», чтобы пленник их запомнил и озвучил на камеру.

По свидетельству Чауса, сотрудники СБУ заставили его оболгать Петра Порошенко, сделав ложное признание о том, что он якобы был в кабинете у экс-президента, а тот приказал ему вынести обвинительный приговор соратнику Коломойского Геннадию Корбану.

Кроме того, Чаус пожаловался Арьеву, что в случае отказа дать показания против Порошенко ему угрожали тем, что «живым с подвала он не выйдет». Выходит, что пел он тогда с чужих слов, так что сказанному – не верить.

Интересно другое, что одновременно с интервью экс-судьи, УП публикует текст официальных показаний Чауса, данных им под присягой. Тот факт, что эти материалы следствия оказались в распоряжении издания Фиалы неслучаен. Таких совпадений в украинской действительности просто не бывает. А значит – документ был целенаправленно «слит» в редакцию.

Кто мог это сделать? Очевидно те, кто заинтересован в дискредитации СБУ, его руководителя Ивана Баканова – лучшего друга президента Зеленского, а заодно и самого Зеленского.

Напомню, что прошлогодний турнир за право вести дело Чауса проиграла подконтрольная Зеленскому СБУ а выиграла подконтрольная американцам НАБУ во главе с одиозным Артемом Сытником – человеком, за которого прямо вписывались послы G7 в полном составе и вся грантоедская рать внутри Украины.

Сейчас именно НАБУ раскрутила дело против нардепа от «Слуги народа» Сергея Кузьминых по обвинению в коррупции. НАБУ же устроила громкое шоу с задержанием Кузьминых, обьявленного перед тем в розыск. Сюда же добавим историю с предполагаемым «черным кассиром» Банковой Александром Трухиным и его скандальным ДТП и провокацией патрульного на взятку налом.

Все эти истории, включая Чауса, выстрелили удивительно синхронно. В тот момент, когда Запад дожимает Банковую по вопросу об утверждении конкурса главы еще одной спецслужбы, созданной под патронатом иностранцев – Специализированной Антикоррупционной прокуратуры (САП).

САП этот после отставки его первого руководителя Назара Холодницкого долгое время пребывает в обезглавленном состоянии. Им фактически руководит и. о. А люди Зеленского всячески саботируют обретение этой структурой полноценного руководства, пытаясь мутить с итогами конкурса и пропихнуть свою креатуру. Имена-фамилии фигурантов тут не суть важны. Важна сама механика.

Ведь, если Запад получит контроль и над САП, вдобавок к НАБУ и Высшим антикоррупционным судом, а также, если доведут до ума и логического завершения еще одну продвигаемую Западом реформу – реформу СБУ, лишающую эту спецслужбу многих важных, преимущественно в сфере экономики, рычагов, под Зеленским остается только Офис генпрокурора, но и на этот болт найдется гайка с резьбой в виде соответствующей реформы.

Так что налицо, как минимум, ситуативная смычка интересов Запада и структур, представляющих его интересы на Украине, с интересами группы Порошенко, заинтересованной в том чтобы, если не свалить Зеленского бесповоротно и окончательно, то хотя бы ушатать до состояния ходячего политического трупа. А заодно – обелить пятого президента, выставив обвинения в его адрес, озвученные в прошлом году Чаусом, как выбитые под давлением с целью оклеветать «сивочолого гетьмана» в глазах украинского общества.

Пока что Банковая умело купирует возможный эффект этих разоблачений, ловко перенаправляя интерес подконтрольных СМИ на внешнеполитическую повестку. О чаусе пишут и говорят разве что порохоботы. Что будет дальше – посмотрим.

Чауса, который стал разменной монетой в этих грязных играх, можно было бы и пожалеть. Если бы не понимание того, что он знал, на что шел. И тогда, когда плясал под дудку Банковой в статусе судьи, и тогда, когда спасаясь от перспективы окончить свои дни в «подвале» СБУ обличал на камеру Порошенко, и теперь – когда он пляшет уже под дудку врагов Зеленского, спасая свою задницу от приговора за коррупцию.