Депутат Госдумы признал провал паспортизации Приднестровья и Донбасса

03.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

С такими темпами, как сейчас жители Донбасса получают российские паспорта даже по этой упрощённой до трёх месяцев процедуре, понадобится несколько десятков лет. В то время, как, например, Румыния предоставляет молдаванину гражданство в течении суток.

Об этом в ходе выступления на патриотическом форуме «Донузлав» рассказал депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для меня не существует Луганской и Донецкой области, для меня существует ДНР и ЛНР, которые отстояли своё право, и огромные человеческие жертвы были брошены на алтарь этого достижения поставлены…

Я дружил с Александром Захарченко, годовщина смерти которого будет 31 августа, я в своё время Александра Владимировича спросил, когда провели референдум, чем мы можем вам помочь, депутаты Госдумы, – гуманитарная помощь понятно, всё остальное понятно, – по большому, какая помощь нужна?

Он сформулировал для нас три задачи: первая – это, безусловно, признание итогов референдума РФ, второе – упрощённая выдача российского гражданства для всех жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, да и для всех жителей Украины и третье – интеграция экономики Донбасса в экономику РФ.

Самая большая проблема и тогда была, и сегодня остаётся – это занятость населения, необходимо, чтобы те предприятия, которые есть на Донбассе, начали работать», – рассказал Тайсаев.

«Наш президент принял решение об ускоренной выдаче паспортов РФ. Конечно, если такими темпами, как сегодня идёт, будет продолжаться эта работа, то понадобится 20-30 лет для того, чтобы все получили паспорта.

И здесь это наша вина, конечно, депутатов Госдумы, всех ветвей власти РФ, чтобы сделать так, чтобы паспорта люди по желанию получать в течении трёх месяцев.

Паспорт гражданина Румынии для молдаванина предоставляется в течении одних суток! А чтобы приднестровец подал заявление и получил гражданство РФ, нужно два-три года, даже больше, до пяти лет. Это же неправильно. Вот это – защита нашего Русского мира, то есть, тут много вопросов», – добавил депутат.