25.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Скандал, Украина
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Депутат Верховной Рады обматерил Медведева

Попавший в расширенный санкционный список России депутат Верховной Рады Михаил Добкин разразился нецензурной бранью в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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Добкин выматерился на странице Медведева в твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Добкин посчитал, что в список несправедливо внесли тех политиков, которые отказались поддержать выдвижение в президенты своего коллеги по «Оппозиционному блоку» Юрия Бойко, сколотившего предвыборное объединение с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

«Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции «ОБ» в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нахер со своими санкциями! ДБЛЫ БЛДЬ!», – написал Добкин.

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как в Харькове удалось подавить «Русскую весну», договорившись с местными элитами, куда, в том числе, входил и Михаил Добкин с нынешним мэром Геннадием Кернесом.

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