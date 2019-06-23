Детективы начали искать выведенные за границу сокровища Порошенко

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Зарубежными офшорными компаниями Петра Порошенко займутся специально нанятые местные детективы, целью которых будет доказательство ухода экс-президента от налогов на Украине.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я несколько дней назад подписал уже аффидевит – документ, где под присягой я настаиваю на правдивости своих слов. Мои показания касаются таких стран, как Британские Виргинские острова, Кипр, Панама и Белиз. Сейчас происходит процедура перевода на языки этих стран и процедура апостилирования, то есть легализации.

Через несколько дней я в нотариальных органах Мадрида заверю соответствующие доверенности и подпишу документы для официального взаимодействия от моего имени с детективами и адвокатами этих стран. Это новое направление, по которому буду информировать отдельно…

Там оформлены офшоры Порошенко. В этом аффидевите я под присягой даю показания, где настаиваю, что эти офшорные компании, где конечным бенефициаром является либо Порошенко, либо его ближайшее окружение, причастны к уходу от налогообложения в Украине», – пояснил Портнов.