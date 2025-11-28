Дипломат-русофоб предрек Украине военный бунт

Елена Острякова.  
28.11.2025 14:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 467
 
ВСУ поднимут восстание, если утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план президента США Дональда Трампа, который является капитуляцией для бандеровцев.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил подкасту бывших сотрудников британской разведки «Одно решение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Если Зеленский подпишет этот документ, я буду опасаться за него. Я думаю, это может вызвать даже восстание в его стране среди его солдат. Поэтому я удивлюсь, если он примет все эти пункты. Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, он пытается показать, что он реалист. Он хочет участвовать и работать над документом, чтобы сохранить то, что он может подписать,  но отойти от того, что не имеет смысла», – сказал Макфол.

Он осудил коррупцию во время войны, но посетовал на то, что «дело Миндича» ослабляет Зеленского «в тот момент, когда ему нужно быть сильным».

