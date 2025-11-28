Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ поднимут восстание, если утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план президента США Дональда Трампа, который является капитуляцией для бандеровцев.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил подкасту бывших сотрудников британской разведки «Одно решение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Зеленский подпишет этот документ, я буду опасаться за него. Я думаю, это может вызвать даже восстание в его стране среди его солдат. Поэтому я удивлюсь, если он примет все эти пункты. Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, он пытается показать, что он реалист. Он хочет участвовать и работать над документом, чтобы сохранить то, что он может подписать, но отойти от того, что не имеет смысла», – сказал Макфол.

Он осудил коррупцию во время войны, но посетовал на то, что «дело Миндича» ослабляет Зеленского «в тот момент, когда ему нужно быть сильным».