15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Донбасс, Политические репрессии
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Директора завода в ЛНР на Украине объявили в розыск – за успешную работу предприятия на ВПК России


Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя правления одного из предприятий ЛНР за то, что тот обеспечивает своих подчиненных работой по выполнению контракта на поставки в Россию комплектующих для военной авиации.

Пресс-служба СБУ отрапортовала о возбуждении уголовного дела сразу по трем статьям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Незаконные сделки контрразведчики и следователи СБУ разоблачили в октябре прошлого года. По данным досудебного следствия, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, что находится на вооружении спецслужб и Министерства обороны страны-агрессора.

Чтобы скрыть схему, детали отгружали в адрес фирмы-прокладки и вывозили в Россию через неконтролируемую участок границы», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что председателю правления завода инкриминируют три статьи УК Украины – государственную измену, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Он объявлен в розыск.

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