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Диверсанты взорвали мост в Донецке
Вечером 1 января в Донецке произошел подрыв опоры железнодорожного моста, к счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь», – сообщает спасатели.
По информации республиканского МЧС, движение железнодорожного и автомобильного транспорта в районе аварийного участка было остановлено.
«Силами МЧС ДНР организовано освещение места происшествия, расчищена площадка для установки железобетонных подпорок и упоров», – заявили в пресс-службе.
Также были приняты все меры для предотвращения возможного обрушения моста, установлен модуль для обогрева привлеченного к работам личного состава. Аварийные работы были завершены сегодня в 6:30 утра. От МЧС привлекалось: оперативная группа во главе с министром МЧС ДНР, 8 единиц техники, 35 человек личного состава.
Как отмечает телеграмм-канал военкора Семёна Пегова «WarGonzo», это третья диверсия на железной дороге в ДНР за последние полгода.
«Впрочем, все подрывы были неудачными, что говорит о непрофессионализме подрывников», – добавил военкор.
Метки: ДНР, Донецк, украинские диверсанты
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