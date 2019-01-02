Диверсанты взорвали мост в Донецке

02.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

Вечером 1 января в Донецке произошел подрыв опоры железнодорожного моста, к счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь», – сообщает спасатели.

По информации республиканского МЧС, движение железнодорожного и автомобильного транспорта в районе аварийного участка было остановлено.

«Силами МЧС ДНР организовано освещение места происшествия, расчищена площадка для установки железобетонных подпорок и упоров», – заявили в пресс-службе.

Также были приняты все меры для предотвращения возможного обрушения моста, установлен модуль для обогрева привлеченного к работам личного состава. Аварийные работы были завершены сегодня в 6:30 утра. От МЧС привлекалось: оперативная группа во главе с министром МЧС ДНР, 8 единиц техники, 35 человек личного состава.

Как отмечает телеграмм-канал военкора Семёна Пегова «WarGonzo», это третья диверсия на железной дороге в ДНР за последние полгода.

«Впрочем, все подрывы были неудачными, что говорит о непрофессионализме подрывников», – добавил военкор.