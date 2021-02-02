Для рэкетира-кавказца печально закончились гастроли в Крыму

02.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму приговорили к тюремному сроку выходца из Северного Кавказа, который осенью 2019 года вымогал у местного жителя 350 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие установило, что задержанный уроженец Кавказа 1979 года рождения действовал в составе преступной группировки. В октябре 2018 года его удалось задержать.

«Члены преступной группы, сформированной выходцами из республик Северного Кавказа, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тысяч рублей. При этом мужчину предупредили, что если он не передаст в установленный срок указанную сумму, её размер увеличится втрое.

В октябре 2019 года один из членов преступной группы, 1979 г.р., задержан с поличным при получении требуемых денежных средств», – говорится в сообщении.

Решением суда задержанный признан виновным по п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере). Теперь ему придется провести три года в колонии строгого режима и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.