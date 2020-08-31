ДНР предприняла новый важный шаг к воссоединению Донбасса с Россией

31.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Власти ДНР освободили граждан республики от таможенной пошлины при ввозе на территорию государства товаров, произведённых в РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Постановлением Президиума Правительства ДНР № 48-1 временно до 1 января 2025 года освобождены от оплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе на таможенную территорию ДНР товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация. Этот документ – очередной шаг на пути возвращения Республики в нашу большую Родину.

Он позволит в значительной мере облегчить материальную нагрузку для граждан ДНР, которые приобретают российские товары и провозят их через государственную границу.

Интеграционный процесс с Российской Федерацией – необратимый. Это доказывает синхронизация с Россией практически всех сфер жизни и деятельности Донецкой Народной Республики: законодательство, образование, культура, спорт, здравоохранение», – заявил Муратов.

По его словам, активная паспортизация жителей ЛДНР является фундаментальным показателем того, что Донбасс – это субъект России.

«По данным Миграционной службы МВД ДНР, в гражданство Российской Федерации уже вступили более 130 тысяч жителей ДНР», – отметил общественник.

«Что касается сферы образования, то в новом 2020/2021 учебном году, который начнется 1 сентября, общеобразовательные организации ДНР завершат переход на новые государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования, которые полностью соответствуют российским государственным образовательным стандартам.

Выпускники высших учебных заведений республики уже получают дипломы российского образца. Только в этом году российские дипломы получили более 2 тысяч молодых специалистов», – добавил Муратов.

Также он подчеркнул, что успешная борьба ДНР с коронавирусной инфекцией – следствие братской помощи России в техническом переоснащении учреждений здравоохранения. Это очень актуально в виду того, что большая часть аппаратуры в республиканских больницах была установлена ещё при Советском Союзе.

«С уверенностью могу сказать, что медицина ДНР находится на высоком уровне, а наши медицинские работники авторитетны в Российской Федерации и во многих других странах», – сказал руководитель ОД.

«Повышение уровня пенсий и зарплат – верный показатель того, что мы движемся вперед. Глава ДНР Денис Пушилин до 1 января 2022 года поручил Правительству довести пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области Российской Федерации.

А мы знаем, что свое слово наш лидер держит. Целенаправленно мы возвращаемся домой. Сильный Донбасс – это Россия!» – заключил Алексей Муратов.