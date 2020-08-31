31.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

ДНР предприняла новый важный шаг к воссоединению Донбасса с Россией


Власти ДНР освободили граждан республики от таможенной пошлины при ввозе на территорию государства товаров, произведённых в РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Постановлением Президиума Правительства ДНР № 48-1 временно до 1 января 2025 года освобождены от оплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе на таможенную территорию ДНР товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация. Этот документ – очередной шаг на пути возвращения Республики в нашу большую Родину.

Он позволит в значительной мере облегчить материальную нагрузку для граждан ДНР, которые приобретают российские товары и провозят их через государственную границу.

Интеграционный процесс с Российской Федерацией  – необратимый. Это доказывает синхронизация с Россией практически всех сфер жизни и деятельности Донецкой Народной Республики: законодательство, образование, культура, спорт, здравоохранение», – заявил Муратов.

По его словам, активная паспортизация жителей ЛДНР является фундаментальным показателем того, что Донбасс – это субъект России.


«По данным Миграционной службы МВД ДНР, в гражданство Российской Федерации уже вступили более 130 тысяч жителей ДНР», – отметил общественник.

«Что касается сферы образования, то в новом 2020/2021 учебном году, который начнется 1 сентября, общеобразовательные организации ДНР завершат переход на новые государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования, которые полностью соответствуют российским государственным образовательным стандартам.

Выпускники высших учебных заведений республики уже получают дипломы российского образца. Только в этом году российские дипломы получили более 2 тысяч молодых специалистов», – добавил Муратов.

Также он подчеркнул, что успешная борьба ДНР с коронавирусной инфекцией – следствие братской помощи России в техническом переоснащении учреждений здравоохранения. Это очень актуально в виду того, что большая часть аппаратуры в республиканских больницах была установлена ещё при Советском Союзе.

«С уверенностью могу сказать, что медицина ДНР находится на высоком уровне, а наши медицинские работники авторитетны в Российской Федерации и во многих других странах», – сказал руководитель ОД.

«Повышение уровня пенсий и зарплат – верный показатель того, что мы движемся вперед. Глава ДНР Денис Пушилин до 1 января 2022 года поручил Правительству довести пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области Российской Федерации.

А мы знаем, что свое слово наш лидер держит. Целенаправленно мы возвращаемся домой. Сильный Донбасс  – это Россия!» – заключил Алексей Муратов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть