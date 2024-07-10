«До конца этого года»: Украинский политолог подтвердил прогноз Путина

Анатолий Лапин.  
10.07.2024 13:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Украина зашла в тупик с ее нынешней моделью государственного управления и международных отношений.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина зашла в тупик с ее нынешней моделью государственного управления и международных отношений. Об...

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Впрочем, хотя Бортник расписал тупиковую ситуацию, кардинальные изменения он пророчит не раньше следующего года, фактически подтверждая прогноз Владимира Путина о том, что Запад будет держать Зеленского у власти еще несколько месяцев.

«Все прекрасно понимают, что ситуация зашла в тупик, что будущего в этой модели государственного управления, международных отношений нет. Все люди, которые хотят жить в своей стране, жить здесь хорошо, безопасно, с высоким уровнем жизни, понимают, что надо что-то менять.

Что власть справилась в начале войны с наиболее кризисным периодом, но та политика, которую предлагает сейчас власть, – это накладывание жгута на шею. То есть, кровотечение остановит, дает выигрыш на какое-то время, – минута-две-три, но потом человек задохнется.

Потом государственный механизм из-за этой политики задохнется. Социальные, общественные механизмы задыхаются из-за этой политики, поэтому все ищут выходы…

Я думаю, что современная система минимум протянет до конца этого года, а максимум год-два, и потом нас ожидает новая трансформация», – заявил Бортник.

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