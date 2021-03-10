Добиться украинского дубляжа на Netflix поможет ещё большая русофобская истерия Киева – Бессмертный

10.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Американские кинокомпании Netflix и HBO сто процентов своего продукта пускают на русском языке и, в то же время, не считают нужным дублировать свои фильмы на украинский язык, поскольку не видят в этом ни смысла, ни разницы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске, русофоб Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, сколько фильмов «Netflix» дублирует украинским языком, сколько «HBO» дублирует на украинском. Между тем, 100 процентов дублируется на русском языке, более того, 70 процентов дублируется на польском языке. Даже около 20 процентов для таких небольших по миллиону, по несколько сот тысяч государства.

В то же время, 40-миллионная Украина не заслужила такого подарка, такого сотрудничества. От чего это зависит? Это зависит от того, как государство продвигает свои интересы в этом плане», – сказал экс-дипломат.

«Абсолютно верно подмечена такая вещь, как образ Украины и украинца. Потому что сегодня украинцу, который находится за границей, очень стыдно находиться там, где находятся русские. Это, как минимум.

И все это видят и различают это ментальное отличие. А почему же это отличие не проходит в информационных сообщениях? Поэтому, в данном случае, работы тут непочатый край.

Но я подчеркиваю, это возможно только тогда, когда Украина является участником антипутинского союза или клуба, как угодно это называйте», – добавил Бессмертный.