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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отреагировал на предложение бошняцкого лидера Бакира Изетбеговича добавить в УК БиГ новые поправки, вводящие уголовное наказание за отрицание массовых убийств сербов в усташеском концлагере «Ясеновац».

Додик заявил, что не станет обсуждать ни один вопрос, пока не будут отменены дискриминирующие сербов поправки в УК экс-Верховного представителя Валентина Инцко.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», ранее лидер лидер авторитетнейшей бошнякской Партии демократического д Бакир Изетбегович заявил о том, что он якобы ранее предлагал принять новые поправки к Уголовному кодексу БиГ, в которых , помимо того, что в имеется поправках Инцко (уголовная ответственность за отрицание «геноцида в Сребренице» и прославление сербов героев, осужденных Гаагским кривосудием) содержали запрет на отрицание преступлений, совершенных в усташами в концлагере «Ясеновац» в годы Второй мировой войны.

В ответ на предложение представителей СМИ прокомментировать эти слова бошнякского лидера, Милорад Додик предложил Изетбеговичу протоколировать их встречи, если память ему изменяет. То есть дал понять, что тот никогда подобных предложений не выдвигал.

«Упоминание Изетбеговичем «Ясеноваца» и попытки втянуть нас в историю изменений в Уголовный кодекс, шантажируя нас «Ясеновацем», неуместны, – сказал лидер боснийских сербов. – «Ясеновац» и «Донья Градина» не являются и не будут предметом чьей-либо торговли. Мы не хотим, чтобы закон навязывал правду о геноциде сербов. Мы знаем, что произошло, цивилизованный мир знает, что произошло, и никакой закон не отрегулирует наши страдания, и мы не будем заставлять других законом уважать наши жертвы».

Также Додик убежден, что «попытка приравнять произошедшее в Сребренице к преступлениям, совершенным в «Ясеноваце», является новым преступлением».

Осужденный за «геноцид в Сребренице» генерал Младич проводит эвакуацию мирного бошнякского населения из Сребреницы.

Палачи Ясеноваца позируют на фоне тела зверски замученного ими узника.