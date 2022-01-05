Додик уверен, что время унитарной Боснии заканчивается

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик считает, что нынешняя неудачная концепция этого образования проживет до момента ухода со своего поста Джо Байдена.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик убежден, что нынешняя концепция БиГ закончится с приходом новой администрации США, и считает, что следует вернуться к подходу советника Билла Клинтона по национальной безопасности, ныне покойного Сэнди Бергера.

Лидер боснийских сербов напомнил, что советник, был реалистом и считал, что если бошняки-мусульмане не убедят сербов в том, что они должны остаться в составе БиГ, а сербы не выразят желания сделать это в течение трех лет, то должен пройти референдум об их статусе и присоединении к Сербии.

Додик отметил, что Бергеру противостояла команда впоследствии инициатора бомбардировок Югославии, госсекретаря США Мадлен Олбрайт во главе с Ричардом Холбруком, которая выступила с концепцией, которая в итоге и была принята.

«Их концепция была по сути ложной. Они предложили Дейтонское соглашение и сделали определенные уступки всем участникам, создали БиГ из двух субъектов и трех народов и сказали, что мы равны, но позже приложили все усилия к тому, чтобы этого не случилось», – отметил Додик.

«США сделали все возможное, чтобы исказить соглашение и создать унитарную и централизованную страну под видом функционирующей БиГ. Я думаю, что время этой концепции подходит к концу, она может прожить еще несколько лет, два или три года, пока у власти находится администрация Джозефа Байдена. С приходом другой администрации нам нужно реабилитировать именно подход Бергера», – резюмировал Додик.